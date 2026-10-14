Смартфон з вентилятором. OnePlus Ace 7 може отримати активне охолодження з двома повітряними потоками

Відомий інсайдер Digital Chat Station опублікував схему нового смартфона OnePlus із вбудованим кулером. Така конструкція має допомогти Ace 7 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 довше утримувати високу продуктивність, зокрема в іграх.

Як працюватиме охолодження

На схемі зображено систему активного охолодження з двома напрямками повітряного потоку. Вона охоплює дві зони, а саме область процесора та задню панель. Нагріте повітря виводиться вбік, щоб не потрапляти на руки, а другий потік спрямовано вниз, і він охолоджує задню панель.

Керувати охолодженням буде датчик температури з алгоритмами штучного інтелекту. Крім того, за даними інсайдера, OnePlus доопрацювала вентилятор, щоб зменшити шум і кількість пилу, що потрапляє в корпус. Вентилятори в смартфонах уже не новинка, їх давно ставлять в ігрові моделі на кшталт Red Magic, але для OnePlus таке рішення стане незвичним.

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Що ще відомо

Довго чекати, ймовірно, не доведеться. За даними Digital Chat Station, смартфон із такою системою охолодження представлять у Китаї до кінця жовтня.

Ace 7, за чутками, отримає 6,78-дюймовий OLED-екран із роздільністю 1,5K і частотою оновлення 185 Гц. Нещодавно в Geekbench з’явилися пристрої OnePlus з індексами PMS110 і PYF110. Обидва працюють на Snapdragon 8 Elite Gen 5 та Android 17 і мають близько 14,75 ГБ доступної оперативної пам’яті, що відповідає версії з 16 ГБ. Принаймні одну з цих моделей пов’язують із серією Ace 7.

За попередніми витоками, одна з версій отримає 1 ТБ пам’яті. Також очікуються фронтальна камера на 16 Мп, два основні модулі на 200 і 50 Мп, акумулятор на 9000 мА·год, зарядка на 100 або 120 Вт і ColorOS 17 на базі Android 17.

Серія Ace розрахована насамперед на китайський ринок, хоча раніше такі смартфони нерідко виходили в інших країнах під іншими назвами. Втім, OnePlus більше не запускає нові пристрої в Європі, тож в Україні Ace 7, якщо й з’явиться, то хіба що через сірий імпорт.