Смартфон с вентилятором. OnePlus Ace 7 может получить активное охлаждение с двумя воздушными потоками

Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал схему нового смартфона OnePlus со встроенным кулером. Такая конструкция должна помочь Ace 7 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 дольше сохранять высокую производительность, в частности в играх.

Как будет работать система охлаждения

На схеме изображена система активного охлаждения с двумя направлениями воздушного потока. Она охватывает две зоны: область процессора и заднюю панель. Нагретый воздух выводится в сторону, чтобы не попадать на руки, а второй поток направлен вниз и охлаждает заднюю панель.

Управлять охлаждением будет датчик температуры с алгоритмами искусственного интеллекта. Кроме того, по данным инсайдера, OnePlus доработала вентилятор, чтобы снизить шум и количество пыли, попадающей в корпус. Вентиляторы в смартфонах уже не новинка, их давно устанавливают в игровые модели вроде Red Magic, но для OnePlus такое решение станет необычным.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Что ещё известно

Долго ждать, вероятно, не придется. По данным Digital Chat Station, смартфон с такой системой охлаждения представят в Китае до конца октября.

По слухам, Ace 7 получит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Недавно в Geekbench появились устройства OnePlus с индексами PMS110 и PYF110. Оба работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Android 17 и имеют около 14,75 ГБ доступной оперативной памяти, что соответствует версии с 16 ГБ. По крайней мере одну из этих моделей связывают с серией Ace 7.

Согласно предварительным утечкам, одна из версий будет оснащена 1 ТБ памяти. Также ожидаются фронтальная камера на 16 Мп, два основных модуля на 200 и 50 Мп, аккумулятор на 9000 мА·ч, зарядка на 100 или 120 Вт и ColorOS 17 на базе Android 17.

Серия Ace рассчитана в первую очередь на китайский рынок, хотя ранее такие смартфоны нередко выпускались в других странах под другими названиями. Впрочем, OnePlus больше не выпускает новые устройства в Европе, поэтому в Украине Ace 7, если и появится, то разве что через серый импорт.