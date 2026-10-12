Разведчик или камикадзе — решение принимается уже в полёте. На что способен американский дрон Troublemaker

Еще совсем недавно роли ракет и дронов распределялись просто. Ракета взлетала, долетела до цели и исчезала, а дрон выполнял задачу и возвращался на базу, чтобы на следующий день сделать то же самое. Баражирующие боеприпасы начали стирать эту грань, а теперь появляются аппараты, для которых одноразовость становится не свойством конструкции, а лишь одним из способов применения. Именно такой дрон представила американская компания Ideal Aerosmith.

Такой подход имеет смысл, поскольку армии одновременно стремятся увеличить количество беспилотников и снизить стоимость каждой миссии. Отправлять дорогие дроны над хорошо защищённой территорией рискованно, ведь их потеря обходится очень дорого. Дешевые «летающие бомбы» решают проблему лишь частично, ведь каждый вылет означает минус одну единицу на складе. Troublemaker пытается найти золотую середину.

Почти 1400 км без аэродрома

Troublemaker относится к беспилотникам класса Group 3 и имеет размах крыльев около 4,57 м. По данным производителя, он находится в воздухе более 10 часов, несет до 13,6 кг полезной нагрузки и преодолевает более 750 морских миль, то есть более 1380 км. Это не очередной маленький FPV-камикадзе с дальностью в несколько километров, а значительно более крупная тактическая платформа для разведки, дальнего наблюдения, имитации других угроз и нанесения ударов.

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Взлетная полоса ему не нужна. Дрон запускают с катапульты или со специально оборудованного автомобиля, а после выполнения задания он приземляется на лыжу. Поэтому работать с ним можно с временных позиций или выдвинутых баз, где строительство аэродрома невозможно или нецелесообразно. Производитель отдельно упоминает экспедиционные и морские сценарии.

Возвращаться не обязательно

Главная особенность проявляется в конце миссии. Если Troublemaker ведёт разведку или служит приманкой, его можно вернуть и использовать снова. Если же ситуация требует нанесения удара, тот же аппарат может перейти в атаку в качестве дрона одностороннего действия.

То есть военным не нужно перед стартом выбирать между разведчиком и аппаратом, который погибнет вместе с целью. Решение пожертвовать дроном зависит от задачи и ценности объекта. Если уничтожать аппарат не нужно, он возвращается, а если в конце маршрута обнаружена важная цель, он может атаковать её как обычный камикадзе.

Это вписывается в более общую тенденцию. Все чаще речь идет не о создании самой совершенной машины, которую нужно беречь любой ценой, а о балансе между возможностями, стоимостью и количеством доступных устройств.

Открытые вопросы

Компания позиционирует Troublemaker как технику для концепции «attritable warfare», то есть достаточно ценную, чтобы её возвращать, но и достаточно дешёвую, чтобы её потеря не стала катастрофой. Однако цену одного дрона Ideal Aerosmith не раскрывает, поэтому оценить, удался ли этот компромисс, пока невозможно. Также компания упоминает возможность применения в роях, но не рассказывает об уровне автономности, архитектуре связи и устойчивости к радиоэлектронной борьбе, а именно эти детали имеют решающее значение в реальном бою.

Ключевой показатель — 20 дронов в неделю

Самое интересное, пожалуй, не сам самолёт, а завод. Ideal Aerosmith уже построила 26 аппаратов и выпускает примерно по два в неделю. По словам представителей компании, имеющиеся мощности позволяют при необходимости увеличить выпуск до 20 дронов в неделю. У проекта есть спонсор в Департаменте ВМС США, но крупного производственного контракта пока нет.

Война в Украине как нельзя лучше демонстрирует, почему темпы производства не менее важны, чем технические характеристики. Украинские дроны дальнего действия регулярно поражают цели на расстоянии свыше тысячи километров, и их эффективность основана прежде всего на массовом производстве. Оружие, доступное в нескольких десятках экземпляров, часто имеет меньшее значение, чем более простая система, которую можно производить сотнями. Если Ideal Aerosmith действительно выйдет на уровень 20 аппаратов в неделю без резкого подорожания, то именно производство, а не дальность в 1400 км, может стать главным преимуществом Troublemaker.