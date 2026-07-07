За полгода компания SpaceX сжегла в атмосфере 260 спутников Starlink

За шесть месяцев компания SpaceX спустила с орбиты 260 спутников Starlink. Аппараты были намеренно направлены в атмосферу Земли, где они должны были полностью сгореть при вхождении в плотные слои воздуха.

Речь идет о периоде с декабря 2025 года по май 2026 года. Эти данные компания представила в Федеральную комиссию по связи США в рамках регулярного отчета о работе спутниковой группировки Starlink.

Согласно информации из отчета, большинство утилизированных аппаратов относилось к первому поколению Starlink. В частности, 176 спутников были Gen1, а остальные — аппараты второго поколения. Кроме того, SpaceX вывела из эксплуатации ещё 349 спутников, которые должны быть сняты с орбиты позднее.

Почему спутники снимают с орбиты

Starlink — это постоянно обновляющаяся группировка низкоорбитальных спутников. Часть аппаратов заканчивает свой срок службы, часть заменяется более новыми моделями, а часть может выводиться из эксплуатации по техническим причинам.

Для таких спутников предусмотрен контролируемый сценарий завершения работы. Они используют остатки топлива, чтобы постепенно снизить орбиту и войти в атмосферу. После этого аппараты сгорают и не должны оставлять крупных обломков на орбите.

Такой подход необходим для снижения риска образования космического мусора. Если оставить спутник на орбите без управления, он может на протяжении многих лет представлять опасность для других аппаратов. Особенно это важно для крупных спутниковых группировок, где количество объектов на орбите исчисляется тысячами.

Почему это вызывает беспокойство

Хотя контролируемое сведение спутников с орбиты является стандартной практикой, масштабы проекта Starlink вызывают новые вопросы. Если сотни аппаратов регулярно сгорают в атмосфере, ученые хотят лучше понять, как это влияет на ее химический состав.

При сгорании спутников в верхних слоях атмосферы могут образовываться частицы металлов и оксидов. Исследователи пока не имеют полного представления о том, какими будут последствия, если подобные явления станут массовыми и регулярными.

Проблема заключается не только в Starlink. Другие компании также развертывают или планируют развертывать крупные спутниковые сети. Поэтому вопросы утилизации аппаратов, космического мусора и воздействия на атмосферу становятся всё более важными для всей космической отрасли.

Starlink продолжает расти

SpaceX уже располагает крупнейшей спутниковой группировкой в мире. В сети Starlink работают тысячи аппаратов, а в долгосрочных планах компании — ещё более масштабное расширение системы.

Для пользователей Starlink это означает лучшее покрытие, более высокую пропускную способность и более стабильный доступ к интернету. Однако для регулирующих органов и ученых такое количество спутников создает новые вызовы.

Фактически SpaceX сейчас демонстрирует не только способность быстро запускать спутники, но и необходимость регулярно их утилизировать. Именно поэтому отчет о 260 сгоревших в атмосфере аппаратах стал заметным событием: он показывает, насколько обширной уже стала спутниковая инфраструктура вокруг Земли.