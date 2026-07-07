SpaceX за пів року спалила в атмосфері 260 супутників Starlink

SpaceX за шість місяців звела з орбіти 260 супутників Starlink. Апарати були навмисно спрямовані в атмосферу Землі, де вони мали повністю згоріти під час входу в щільні шари повітря.

Йдеться про період із грудня 2025 року до травня 2026 року. Такі дані компанія подала до Федеральної комісії зі зв’язку США у межах регулярного звіту щодо роботи супутникового угруповання Starlink.

За інформацією зі звіту, більшість утилізованих апаратів належала до першого покоління Starlink. Зокрема, 176 супутників були Gen1, а решта — апарати другого покоління. Крім того, SpaceX вивела з експлуатації ще 349 супутників, які мають бути зведені з орбіти пізніше.

Чому супутники зводять з орбіти

Starlink — це низькоорбітальне супутникове угруповання, яке постійно оновлюється. Частина апаратів завершує свій ресурс, частина замінюється новішими моделями, а частина може виводитися з експлуатації через технічні причини.

Для таких супутників передбачений контрольований сценарій завершення роботи. Вони використовують залишки палива, щоб поступово знизити орбіту й увійти в атмосферу. Після цього апарати згорають і не мають залишати великих уламків на орбіті.

Такий підхід потрібен для зменшення ризику космічного сміття. Якщо супутник залишити на орбіті без керування, він може роками становити небезпеку для інших апаратів. Особливо це важливо для великих супутникових угруповань, де кількість об’єктів на орбіті обчислюється тисячами.

Чому це викликає занепокоєння

Хоча контрольоване зведення супутників з орбіти є стандартною практикою, масштаби Starlink викликають нові питання. Якщо сотні апаратів регулярно згорають в атмосфері, науковці хочуть краще розуміти, як це впливає на її хімічний склад.

Під час згоряння супутників у верхніх шарах атмосфери можуть утворюватися частинки металів та оксидів. Дослідники поки не мають повної картини, якими будуть наслідки, якщо подібні події стануть масовими й регулярними.

Проблема не лише в Starlink. Інші компанії також розгортають або планують великі супутникові мережі. Тому питання утилізації апаратів, космічного сміття та впливу на атмосферу стає дедалі важливішим для всієї космічної галузі.

Starlink продовжує зростати

SpaceX уже має найбільше супутникове угруповання у світі. У мережі Starlink працюють тисячі апаратів, а в довгострокових планах компанії — ще масштабніше розширення системи.

Для користувачів Starlink це означає краще покриття, вищу пропускну здатність і стабільніший доступ до інтернету. Але для регуляторів і науковців така кількість супутників створює нові виклики.

Фактично SpaceX зараз демонструє не лише здатність швидко запускати супутники, а й необхідність регулярно їх утилізувати. Саме тому звіт про 260 спалених в атмосфері апаратів став помітною подією: він показує, якою великою вже стала супутникова інфраструктура навколо Землі.