Смартфон пора менять не тогда, когда он начинает тормозить: назван более важный признак

Телефон может отлично работать, долго держать заряд и запускать все необходимые приложения. Но если производитель больше не выпускает обновления безопасности, пользоваться им для банковских операций, документов и важных аккаунтов уже рискованно.

Многие украинцы пользуются смартфонами по 5–7 лет и не видят в этом проблемы. Если экран целый, батарея ещё держит заряд, а мессенджеры, браузер и банковские приложения открываются без сбоев, кажется, что менять устройство нет смысла.

Но исправность смартфона не всегда означает его безопасность. Главный сигнал к замене — не медленная работа или слабая батарея, а прекращение выпуска обновлений безопасности.

Обновления ОС и патчи безопасности — это не одно и то же

Пользователи часто путают крупные обновления операционной системы с обновлениями безопасности. Первые, как правило, приносят новые функции, меняют интерфейс и расширяют возможности. Вторые — устраняют уязвимости, которыми могут воспользоваться мошенники или хакеры.

Даже если смартфон больше не получает новые версии Android или iOS, он еще некоторое время может получать защитные патчи. Именно они имеют решающее значение для безопасности.

Проблема возникает тогда, когда производитель полностью прекращает поддержку модели. В таком случае новые уязвимости уже никто не устраняет, а сам телефон постепенно становится слабым звеном в вашей цифровой безопасности.

Особенно рискованно использовать старый смартфон для:

мобильного банкинга;

Действия и цифровые документы;

хранение фотодокументов;

электронной почты;

мессенджеры с важными чатами;

двухфакторной аутентификации;

сохраненных паролей и кодов подтверждения.

Как понять, что смартфон уже представляет опасность

Проверить актуальность защиты можно в настройках. На Android обычно нужно открыть раздел «О телефоне», «Обновления ПО» или «Безопасность» и посмотреть дату последнего обновления безопасности. На iPhone стоит проверить, доступна ли новая версия iOS.

Если обновления безопасности не поступали уже очень давно, а модель уже исключена из списка поддерживаемых устройств, лучше не хранить на таком смартфоне конфиденциальные данные.

Примерно производители обеспечивают поддержку смартфонов следующим образом:

флагманы — до 5–7 лет;

модели среднего класса — примерно 4–5 лет;

бюджетные смартфоны — часто меньше;

Очень старые модели могут не получать обновления годами.

Важно понимать: ремонт не решает проблему безопасности. Если заменить аккумулятор или экран, смартфон может снова работать нормально, но он не начнет автоматически получать обновления, обеспечивающие безопасность.

Поэтому перед ремонтом старого устройства стоит оценить не только стоимость батареи или дисплея, но и срок программной поддержки. Если ремонт обходится почти столько же, сколько новый бюджетный смартфон, а обновлений безопасности уже нет, замена может оказаться более разумным решением.

Старый телефон после полного сброса настроек ещё можно использовать для более простых задач: прослушивания музыки, навигации, просмотра YouTube, детских игр или в качестве запасного устройства. Но для банковских приложений, документов, рабочих аккаунтов и важной переписки лучше иметь смартфон, который по-прежнему получает обновления безопасности.

Главное правило простое: если смартфон больше не поддерживается производителем, не стоит доверять ему самые важные данные. Он может выглядеть исправным, но с точки зрения кибербезопасности быть устаревшим.