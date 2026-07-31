Дата-центр с собственным реактором: в США анонсировали первую «атомную фабрику ИИ»

Американская компания Crusoe, занимающаяся созданием инфраструктуры для искусственного интеллекта, и стартап Aalo Atomics объявили о партнерстве, которое обе компании называют созданием «первой в мире атомной фабрики ИИ» — дата-центра, который будет питаться напрямую от собственных модульных ядерных реакторов.

Реактор как серийное изделие

Aalo Atomics разрабатывает концепцию XMR — предельно модульных реакторов, которые производятся на заводе как серийная продукция и собираются на площадке, а не строятся годами, как классические АЭС. Первый экспериментальный реактор компании, Aalo-X мощностью 10 МВт, установлен в Айдахской национальной лаборатории — и Aalo стала одной из четырёх компаний, чьи установки достигли критичности в рамках пилотной программы по реакторам Министерства энергетики США.

Коммерческая версия называется Aalo Pod: именно такие блоки должны обеспечивать питание модульных дата-центров Crusoe Spark. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать решение до полноценных станций XMR мощностью 50 МВт на объектах Crusoe.

Этап Срок Пилот: Crusoe Spark + реактор в Айдахской лаборатории 2027 год Развертывание Aalo Pod и станций мощностью 50 МВт до конца 2029 года

Почему ИИ уходит в атомную энергетику

Логика партнерства проста: вычисления для искусственного интеллекта стали самым прожорливым потребителем электроэнергии в мире, а дата-центрам нужен источник, который, по словам соучредителя Crusoe, обеспечивает «надежную, достаточно доступную и чистую энергию в больших масштабах». Ветер и солнце не гарантируют бесперебойности, газ ухудшает показатели по выбросам, а сети в местах строительства дата-центров уже перегружены — поэтому отрасль массово возвращается к атомной энергии.

Crusoe и Aalo здесь не одиноки: Microsoft финансирует возобновление работы энергоблока на Три-Майл-Айленде, Google заключила контракт на поставку малых модульных реакторов Kairos Power, Amazon инвестирует в X-energy. Отличие подхода Crusoe заключается в том, что реактор планируется установить в непосредственной близости от дата-центра в качестве его штатного компонента, а не закупать атомную энергию из сети.

Что следует иметь в виду

Несмотря на громкое заявление о «первых в мире», проекту ещё предстоит пройти немалый путь. Коммерческих XMR-реакторов в промышленной эксплуатации пока нигде нет — Aalo Pod ещё предстоит пройти лицензирование, а график «полного развертывания к концу 2029 года» выглядит крайне амбициозным по меркам атомной отрасли, где сроки традиционно сдвигаются. Пилотный проект 2027 года на площадке национальной лаборатории — это пока исследовательский, а не коммерческий режим работы.

Впрочем, сама тенденция говорит сама за себя: энергетика становится главным «узким местом» в гонке ИИ, и компании готовы строить собственные электростанции, чтобы не зависеть от сетей. Если модель «реактор в комплекте с дата-центром» докажет свою жизнеспособность, она может стать стандартом для следующего поколения вычислительной инфраструктуры.

Напомним, что с точки зрения окупаемости этих гигантских инвестиций пока не всё однозначно: ранее мы писали, что, по данным MIT, 95 % компаний не получили измеримого финансового результата от внедрения генеративного ИИ — тем не менее, инфраструктурные вложения в отрасли только растут.