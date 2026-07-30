«Убийца авианосцев» запущен в серийное производство: Китай оснастил гиперзвуковым оружием уже 35 кораблей

Китай обнародовал видео запуска гиперзвуковой противокорабельной баллистической ракеты YJ-20 с эсминца типа 052D. Это первое подтверждение того, что вооружение, которое до сих пор демонстрировалось только на крупнейших кораблях флота, было интегрировано в самый массовый класс китайских эсминцев.

Что показали на видео

На кадрах ракета выходит из установки вертикального запуска с помощью так называемого «холодного старта»: сначала её выбрасывает из шахты газогенератор, и только потом, уже в воздухе, включается маршевый двигатель. Такая схема снижает нагрузку на корабль и позволяет запускать тяжёлые ракеты из стандартных шахт.

The first footage of Chinese YJ-20 hypersonic anti-ship ballistic missile being launched from a Type 052D destroyer.



The YJ-20 is estimated to fly at Mach 6+ with terminal speeds up to Mach 10 and a range of 1,000–1,500 km, designed to threaten large surface combatants like US… pic.twitter.com/NW7mbKd4Ow — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

YJ-20 впервые публично продемонстрировали на военном параде в сентябре 2025 года, в конце того же года состоялся первый известный запуск с большого эсминца Type 055, а теперь дело дошло до Type 052D.

Что известно о ракете

Параметр Оценка Скорость при марше более 6 Махов Скорость на конечной участке до 9–10 взмахов Дальность 1000–1500 км (по некоторым оценкам — до 2000 км) Наведение спутниковое с коррекцией в полете, активное радиолокационное/ИК на заключительном участке Основные цели авианосцы, десантные корабли, крейсеры, эсминцы

Точные характеристики YJ-20 Китай не раскрывает, поэтому все цифры — оценки западных аналитиков.

Тридцать пять кораблей вместо десяти

Главная новость здесь — не сама ракета, а её носитель. Флагманских эсминцев Type 055, которые до сих пор считались единственными носителями YJ-20, у Китая около десяти. Зато Type 052D — «рабочая лошадка» флота НВАК: в строю уже около 35 таких кораблей, а строительство продолжается, и их число превысит 40 единиц. Каждый из них имеет 64 шахты вертикального пуска.

Другими словами, потенциальное количество носителей гиперзвукового противокорабельного оружия увеличивается в четыре раза. Для флотов вероятных противников это меняет саму математику слежения: контролировать перемещения десятка крупных кораблей — задача сложная, но выполнимая, тогда как отслеживать несколько десятков эсминцев, каждый из которых может нести «убийцу авианосцев», — проблема совсем другого порядка. В Пентагоне при этом оценивают китайский гиперзвуковой арсенал как самый мощный в мире.

Запуск — это ещё не боевая готовность

Следует учитывать, что опубликованное видео подтверждает лишь сам факт запуска и техническую совместимость ракеты с кораблём. Оно не доказывает ни успешного поражения цели, ни того, что YJ-20 уже стоит на вооружении эсминцев Type 052D в полноценном боевом состоянии.