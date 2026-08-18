Gmail закрывает «почтовый комбайн»: Google удаляет функцию, которой пользовались на протяжении десятилетий

Gmail долгие годы был не просто почтовым сервисом, а настоящим почтовым комбайном. Сюда можно было импортировать письма из Yahoo, Outlook или собственного домена и оттуда же отвечать от имени любого своего адреса. Теперь этой эпохе пришел конец — Google объявила, что удаляет из личных аккаунтов сразу три связанные функции, и для многих пользователей это нарушает рабочий процесс, выстроенный десятилетиями.

Под нож идут функция «Отправить как», которая позволяла отправлять письма с сторонних адресов через интерфейс Gmail, сервис Gmailify, который обеспечивал для чужих почтовых ящиков фирменные спам-фильтры и сортировку Google, а также сбор почты со сторонних адресов по протоколу POP в веб-версии. Процесс уже запущен. Новые пользователи больше не могут подключить эти функции, действующие получают уведомления, а в январе 2027 года все будет отключено окончательно. Загруженные ранее письма никуда не исчезнут и останутся доступными, но отправлять новые с чужих адресов или синхронизировать их через Gmail уже не получится. Пользователей платного Workspace изменения не затронут, как и тех, кто использует функцию «Отправить как» для псевдонимов в рамках самого Gmail.

Объяснение Google звучит предсказуемо — безопасность. Эти функции требуют хранения чужих учетных данных или OAuth-токенов, что, по словам компании, «может подвергнуть аккаунт рискам безопасности и конфиденциальности». Аргумент небезоснователен, однако заметно, что полноценной замены Google не предлагает. Совет «используйте веб-интерфейсы и приложения сторонних сервисов» сложно назвать альтернативой для людей, которые именно поэтому и настраивали всё в одном месте.

Реакция пользователей, как и следовало ожидать, разделилась. Кто-то признает логику безопасности, а кто-то кратко резюмирует: «Google отбирает и отбирает». Тем, кого затронут эти изменения, лучше не ждать января, а уже сейчас решить, куда переедет «общая» почта — в приложение стороннего сервиса, в полноценный почтовый клиент вроде Thunderbird или Outlook или вообще на один-единственный адрес.

Напомним, что крупные платформы вообще всё реже спрашивают мнения пользователей. Ранее мы писали о том, как Windows 11 без спроса устанавливает приложение OneDrive Photos, которое, к тому же, невозможно удалить отдельно от OneDrive.