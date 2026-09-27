BYD представила модель Formula S, зарядка которой от 10% до 97% занимает девять минут

Новинка появилась на китайском рынке по цене от 189 900 юаней. Технология быстрой зарядки Flash Charging доступна во всех комплектациях. Одновременно компания представила Formula S GT — версию с кузовом типа «шутинг-брейк», которая стоит от 219 900 юаней, сообщает CarNewsChina.

Formula S имеет длину 5060 мм и колесную базу 2960 мм. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью около 76,7 или 92,1 кВт·ч. Максимальный заявленный запас хода составляет 900 км по китайскому циклу CLTC. Этот показатель не стоит напрямую сравнивать с результатами европейского WLTP или реальными поездками.

Что означают девять минут зарядки

По данным BYD, сочетание аккумулятора Blade второго поколения и технологии Flash Charging позволяет поднять заряд с 10 % до 70 % за пять минут, а до 97 % — за девять. Таким образом, речь идет об определенном диапазоне заряда, а не о полной зарядке разряженного аккумулятора.

Компания также заявляет, что при температуре −30 °C зарядка от 20 % до 97 % занимает 12 минут. Это данные производителя для данной технологии и условий испытаний.

Зарядные устройства Flash Charger могут выдавать до 1500 кВт через один разъем. Однако эта цифра отражает возможности станции: она не означает, что автомобиль постоянно потребляет такую мощность на протяжении всей зарядки.

Мощность и главное условие быстрой зарядки

Заднеприводные версии Formula S развивают мощность 245 или 300 кВт, а полноприводные — в сумме 490 кВт. В число опций входят комплекс помощи водителю God’s Eye B с лидаром и различные варианты адаптивной подвески.

Для достижения заявленного времени зарядки требуется совместимая мощная зарядная станция. На обычном зарядном устройстве постоянного тока скорость будет ограничиваться его возможностями. BYD планирует расширять сеть Flash Charging за пределами Китая, а первой европейской моделью с этой технологией компания назвала Denza Z9GT.