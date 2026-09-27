BYD представила новый Seagull: электромобиль станет больше и мощнее

Дизайн новинки представил руководитель отдела продаж линейки BYD Ocean Чжан Чжо. По информации CnEVPost, выход автомобиля на китайский рынок запланирован до конца 2026 года. Нынешняя модель Seagull за пределами Китая известна, в частности, под названиями Dolphin Mini и Dolphin Surf.

Более просторный кузов и новый салон

Согласно документам китайского Министерства промышленности и информационных технологий, длина нового Seagull составит 4205 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм. Колесная база увеличится на 150 мм — до 2650 мм. Для сравнения: длина нынешней китайской версии составляет 3780 мм.

На эскизах видны переработанная передняя часть, фары с трезубчатым световым рисунком и выразительные колесные арки. Затемненные стойки создают эффект «плавающей» крыши, а линия окон поднимается к задней части кузова.

BYD также представила эскизы интерьера. В салоне предусмотрены большой центральный экран, двухспицевый руль и обновленная консоль с физическими кнопками. Между передними сиденьями расположены подстаканники, беспроводная зарядка для смартфона и открытая ниша для вещей. Отдельной приборной панели перед водителем на изображениях нет, отмечает CarNewsChina.

Более мощный двигатель и дополнительные системы помощи водителю

Новый Seagull получит электродвигатель мощностью 95 кВт вместо 55 кВт у предшественника. В регистрационных документах также указаны литий-железо-фосфатные аккумуляторы и возможность установки лидара на крыше для одной из версий. Он будет дополнять комплектацию систем помощи водителю.

Информация о Blade Battery второго поколения и быстрой зарядке Flash Charging пока носит предварительный характер: официального подтверждения этих технологий для новинки нет.

В китайских СМИ автомобиль называют Great Seagull, хотя в последних анонсах производитель использует название «Seagull второго поколения». Цена новинки и сроки её появления за пределами Китая пока не объявлены. Нынешняя модель на внутреннем рынке стоит от 69 900 юаней.