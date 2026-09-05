Немцы придумали, как смазывать велосипедную цепь за 30 секунд и не пачкать руки

Смазывание велосипедной цепи кажется простой процедурой, но на практике легко нанести слишком много смазки. Излишки остаются на внешних поверхностях звеньев, притягивают пыль, загрязняют велосипед и в итоге всё равно удаляются тряпкой.

Немецкая компания Flectr предложила решить эту проблему с помощью Green Disc+ — небольшого многоразового аппликатора, который наносит смазку непосредственно на цепь.

Внешне устройство напоминает пластиковый диск. Внутри находится вращающееся колесо, пропитанное смазкой. Две половины корпуса удерживаются магнитами, поэтому Green Disc+ можно открыть и повторно заправить.

Пользоваться им довольно просто: аппликатор нужно прижать к цепи и прокрутить педали назад. Колесо вращается вместе с цепью и постепенно наносит смазку на её элементы. По данным Flectr, для обработки достаточно примерно трёх оборотов с каждой стороны, а вся процедура занимает около 30 секунд.

Одной заправки хватает примерно на 10 раз

Производитель заявляет, что одной заправки Green Disc+ должно хватить максимум на 10 полных смазок. Это примерно на 20 % больше, чем у устройства предыдущего поколения.

Сменное колесо изготавливается из натуральных шерстяных волокон. Его ресурс оценивается примерно в 50–70 циклов, после чего деталь можно заменить. Сам корпус является многоразовым.

Для Green Disc+ компания также разработала смазку Bio Chain Lube на растительной основе. При этом покупать именно фирменную смазку не обязательно: аппликатор совместим с большинством велосипедных смазок низкой и средней вязкости. Воск и средства с растворителями использовать не рекомендуется, поскольку они могут высыхать внутри устройства.

Важно отметить, что Green Disc+ не заменяет очистку цепи. Если на ней скопился песок, старая смазка или вода, привод сначала всё равно необходимо очистить и высушить.

Сейчас устройство продвигают через Kickstarter. Комплект вместе со смазкой предлагают за 23 евро — примерно 1190 грн, сам аппликатор стоит 18 евро, или около 930 грн, а сменное колесико — 8 евро, примерно 410 грн. Это акционные цены для участников краудфандинговой кампании, которые примерно на 25% ниже запланированных розничных цен.

Как и в случае с другими проектами на Kickstarter, взнос не является обычной покупкой готового товара: сроки производства и поставки ещё могут измениться.