Німці придумали, як змащувати велосипедний ланцюг за 30 секунд і не бруднити руки

Змащування велосипедного ланцюга здається простою процедурою, але на практиці легко нанести забагато мастила. Надлишок залишається на зовнішніх поверхнях ланок, збирає пил, забруднює велосипед і зрештою все одно видаляється ганчіркою.

Німецька компанія Flectr запропонувала вирішити цю проблему за допомогою Green Disc+ — невеликого багаторазового аплікатора, який наносить мастило безпосередньо на ланцюг.

Зовні пристрій нагадує пластиковий диск. Всередині розташоване обертове колесо, просочене мастилом. Дві половини корпусу утримуються магнітами, тому Green Disc+ можна відкрити та повторно заправити.

Користуватися ним досить просто: аплікатор потрібно притиснути до ланцюга та прокрутити педалі назад. Колесо обертається разом із ланцюгом і поступово переносить мастило на його елементи. За даними Flectr, для обробки достатньо приблизно трьох обертів з кожного боку, а вся процедура займає близько 30 секунд.

Однієї заправки вистачає приблизно на 10 разів

Виробник заявляє, що одного заповнення Green Disc+ має вистачати максимум на 10 повних змащувань. Це приблизно на 20% більше, ніж у попереднього покоління пристрою.

Змінне колесо виготовляють із натуральних вовняних волокон. Його ресурс оцінюють приблизно у 50–70 циклів, після чого компонент можна замінити. Сам корпус залишається багаторазовим.

Для Green Disc+ компанія також створила мастило Bio Chain Lube на рослинній основі. Водночас купувати саме фірмовий склад необов’язково: аплікатор сумісний із більшістю велосипедних мастил низької та середньої в’язкості. Віск і засоби з розчинниками використовувати не рекомендують, оскільки вони можуть висихати всередині пристрою.

Важливо, що Green Disc+ не замінює очищення ланцюга. Якщо на ньому накопичився пісок, старе мастило або вода, привід спочатку все одно потрібно очистити й висушити.

Зараз пристрій просувають через Kickstarter. Комплект разом із мастилом пропонують за 23 євро — приблизно 1190 грн, сам аплікатор коштує 18 євро, або близько 930 грн, а змінне колесо — 8 євро, приблизно 410 грн. Це акційні ціни для учасників краудфандингової кампанії та приблизно на 25% нижчі за заплановані роздрібні.

Як і у випадку з іншими проєктами Kickstarter, внесок не є звичайною покупкою готового товару: строки виробництва та постачання ще можуть змінюватися.