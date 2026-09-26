Смартфон загубився: як закрити доступ до Viber і повернути свої чати

Сімейні фотографії, робочі документи, адреси та підтвердження платежів часто залишаються в месенджері роками. Коли смартфон зникає, власнику потрібно одночасно вирішити два завдання: обмежити доступ до особистої інформації та повернути можливість спілкуватися зі свого номера.

Rakuten Viber підготував рекомендації для такого випадку. Частину дій потрібно виконати одразу після втрати пристрою, але можливість відновити старе листування залежить від налаштувань, зроблених заздалегідь.

Що зробити насамперед після втрати смартфона

Починати варто з повернення контролю над номером телефону та захисту електронної пошти. Саме вони потрібні для відновлення доступу до облікового запису.

Заблокуйте втрачену SIM-карту. Зверніться до мобільного оператора через офіційні канали підтримки. Це допоможе припинити використання вашого номера на загубленому пристрої, зокрема отримання SMS із кодами підтвердження. Відновіть номер на новій SIM-карті або eSIM. Попросіть оператора зберегти попередній номер, до якого прив’язаний Viber. Порядок перевипуску та підтвердження особи уточніть на сайті оператора або в його підтримці. Закрийте доступ до пошти на втраченому телефоні. Через налаштування безпеки поштового сервісу завершіть сеанс на загубленому пристрої. Це особливо важливо, якщо ця адреса використовується для відновлення PIN-коду Viber.

Блокування SIM-карти саме собою не завершує сеанс месенджера: смартфон може залишатися підключеним до Wi-Fi. Тому після відновлення номера потрібно активувати Viber на іншому телефоні.

Як увійти у Viber на новому пристрої

Встановіть застосунок і вкажіть той самий номер, яким користувалися раніше. Підтвердьте його запропонованим способом — наприклад, кодом із SMS або телефонного дзвінка.

Якщо ви завчасно ввімкнули двоетапну перевірку, застосунок додатково попросить PIN-код. Електронна пошта використовується для його скидання, якщо ви забули комбінацію. Вона не замінює PIN під час кожного входу — це уточнення міститься в офіційній довідці Viber.

Після успішної активації на новому смартфоні Viber деактивується на попередньому: один обліковий запис не може одночасно працювати на двох основних телефонах. Однак повернення доступу до акаунта ще не означає автоматичного відновлення всього листування.

Як повернути повідомлення та фотографії

Для відновлення історії потрібна раніше створена резервна копія. Звичайний вхід за номером телефону не завантажить старі чати, якщо такої копії немає.

Перед відновленням перевірте три умови:

Номер залишився тим самим. Резервна копія прив’язана до номера вашого акаунта.

Резервна копія прив’язана до номера вашого акаунта. Ви увійшли в потрібне хмарне сховище. Використовуйте той самий обліковий запис Google Drive або iCloud, де збережена копія.

Використовуйте той самий обліковий запис Google Drive або iCloud, де збережена копія. Операційна система сумісна. Історію Viber не можна відновити з Android на iPhone або навпаки.

Після активації застосунок запропонує повернути дані. Якщо цей крок пропущено, відкрийте «Параметри» → «Обліковий запис» → «Резервна копія Viber» → «Відновити». Для завантаження фотографій і відео краще підключитися до Wi-Fi.

Відновлення повертає листування до стану останньої копії. Повідомлення, отримані пізніше, до неї не входять, а фотографії та відео повернуться лише за умови, що їх включили до резервування. Ці обмеження описані в інструкції Viber щодо резервних копій.

Що налаштувати заздалегідь

Поки смартфон у вас, перевірте три функції, які допоможуть зменшити наслідки його втрати:

Двоетапна перевірка. Перейдіть у «Параметри» → «Конфіденційність» → «Двоетапна перевірка», створіть PIN-код і вкажіть актуальну електронну адресу для відновлення.

Перейдіть у «Параметри» → «Конфіденційність» → «Двоетапна перевірка», створіть PIN-код і вкажіть актуальну електронну адресу для відновлення. Автоматичне резервування. У розділі «Резервна копія Viber» виберіть регулярне створення копій. Окремо перевірте, чи зберігаються потрібні фотографії та відео.

У розділі «Резервна копія Viber» виберіть регулярне створення копій. Окремо перевірте, чи зберігаються потрібні фотографії та відео. Приховані чати. Для листування з чутливою інформацією скористайтеся функцією «Сховати чат» і встановіть PIN-код доступу.

Ці налаштування виконують різні завдання: двоетапна перевірка захищає активацію акаунта, приховані чати обмежують доступ до окремих розмов, а резервування допомагає повернути історію. Для захисту листування та його подальшого відновлення варто налаштувати всі три.