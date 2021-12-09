Статті
В мережу виклати 24 фото, які важко зрозуміти з першого разу
Якщо хочеться зробити пам’ятну фотографію, варто переконатися, що всі об’єкти в кадрі розміщені правильно. Помилка з ракурсом чи освітленням, і можна отримати досить дивний результат. Найчастіший приклад таких знімків — коли з голови людини «росте» дерево чи ліхтар: подібний брак, напевно, знайдеться у всіх.
Але є й більш рідкісні кадри, які виглядають майже як оптичні ілюзії. Для таких на Реддіті створили цілий розділ, де вже зібралося понад 1.4 млн. учасників. Ми зібрали звідти добірку з 24 смішних та дивовижних знімків. На все треба добре подивитися, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається.
Неначе 8 голубів дивляться на тебе загрозливо
Придивіться, їх четверо
Гори у снігу нагадують морські хвилі
Верховний кіт дивиться на людей з хмар
Просто нахиліть голову
Дальнобійник за роботою
Балкон ідеально поєднується з горизонтом
Альф у сонцезахисних окулярах
Як це пояснити?
Кішки рідкі, так що все нормально
Знімок фестивалю Burning Man із квадрокоптера нагадує галактику
Цікавий факт: це не її шия
Собака на пляжі
Гору ніби вставили у Photoshop
Карапуз у сонцезахисних окулярах
Кішка збирає сама себе
Просто замерзло лобове скло
Дівчинка позує з мішком попкорну
Нова порода собак?
Відображення люстри на сонцезахисних окулярах
Білі лінії — верблюди, а чорні — їхні тіні
Чоловік забув, що перевозить дзеркало та злякався, що вкрали запаску
Котобалізм
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