Статті

В мережу виклати 24 фото, які важко зрозуміти з першого разу

09.12.2021
1 хвилина на прочитання
дивні фото

Якщо хочеться зробити пам’ятну фотографію, варто переконатися, що всі об’єкти в кадрі розміщені правильно. Помилка з ракурсом чи освітленням, і можна отримати досить дивний результат. Найчастіший приклад таких знімків — коли з голови людини «росте» дерево чи ліхтар: подібний брак, напевно, знайдеться у всіх.


Але є й більш рідкісні кадри, які виглядають майже як оптичні ілюзії. Для таких на Реддіті створили цілий розділ, де вже зібралося понад 1.4 млн. учасників. Ми зібрали звідти добірку з 24 смішних та дивовижних знімків. На все треба добре подивитися, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається.

Новини по темі

Неначе 8 голубів дивляться на тебе загрозливо

Придивіться, їх четверо

Гори у снігу нагадують морські хвилі

Верховний кіт дивиться на людей з хмар

Просто нахиліть голову

Дальнобійник за роботою

Балкон ідеально поєднується з горизонтом

Альф у сонцезахисних окулярах

Як це пояснити?

Кішки рідкі, так що все нормально

Знімок фестивалю Burning Man із квадрокоптера нагадує галактику

Цікавий факт: це не її шия

Собака на пляжі

Гору ніби вставили у Photoshop

Карапуз у сонцезахисних окулярах

Кішка збирає сама себе

Просто замерзло лобове скло

Дівчинка позує з мішком попкорну

Нова порода собак?

Відображення люстри на сонцезахисних окулярах

Білі лінії — верблюди, а чорні — їхні тіні

Чоловік забув, що перевозить дзеркало та злякався, що вкрали запаску

Котобалізм

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
09.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Новий «подарунок» для українців: що буде з доларом до кінця року

09.12.2021
Android оперативна пам'ять

Пам’яті багато не буває: З яким обсягом пам’яті купувати смартфон в 2021 році

08.12.2021
Windows 11

Чому українці не переходять на Windows 11

08.12.2021
морська вівця

Морська вівця: неймовірно милий равлик, який виглядає як персонаж аніме та вміє фотосинтезувати

08.12.2021
Back to top button