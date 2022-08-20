Названо способи безпечного обміну файлами між смартфонами

Щоб передати файли з одного смартфона на інший смартфон, зараз не обов’язково мати ІЧ-порт і тримати гаджети поруч один з одним. Розглянемо найзручніші та найбезпечніші способи передачі інформації між смартфонами.





1. Bluetooth

Якщо обидва гаджети знаходяться в межах 10 м один від одного, для передачі даних можна використовувати Bluetooth. Відкрийте потрібний файл, натисніть “Поділитись”/Bluetooth, потім виберіть пристрій, на який потрібно передати інформацію.

Зверніть увагу, що на обох пристроях Bluetooth має бути увімкнено.

2. Хмарні послуги

Ви можете завантажити файли в хмару та розшарити папку, щоб будь-яка людина мала до неї доступ. За наявності відповідних дозволів, можна буде переглядати інформацію, редагувати її або завантажувати на інші пристрої. До того ж пристрої можуть бути як завгодно далеко один від одного – хоч на різних кінцях світу.

Але врахуйте, що завантаження “важких” файлів, наприклад відео може зайняти деякий час.

3. Месенджери

Якщо файлів небагато і вони мало “важать”, використовуйте месенджери – Telegram, Viber , Whatsapp . Так ви зможете поділитися документами та фото, незалежно від того, де знаходяться обидва смартфони. А інший користувач, за потреби, завантажить і збереже дані на свій пристрій.

Якщо вам потрібна додаткова безпека, то використовуйте секретні чати – в них інформація пропадає через деякий час (таймер ви налаштовуєте самостійно).

4. Спеціалізоване вбудоване ПЗ

Якщо потрібно передати файли зі смартфона на смартфон одного виробника, наприклад, з iPhone на iPhone або Xiaomi на Xiaomi, використовуйте вбудовані сервіси. Вони дозволяють безпечно і, що важливо, дуже швидко передавати інформацію, якщо обидва пристрої одного виробника знаходяться недалеко один від одного.

У iPhone ця технологія називається AirDrop , в Android-смартфонах – Nearby Share . Для передачі даних функція використовує Bluetooth, Wi-Fi або NFC , автоматично вибираючи відповідний спосіб залежно від ситуації.