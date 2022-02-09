Названо 8 способів відкриття пральної машини, при заблокованих дверцятах

У більшості випадків дверцята пральної машини можна легко відкрити відразу після завершення прання або одного з режимів роботи. Але іноді люк залишається закритим. Щоб дістати речі або покласти в барабан нові, доведеться скористатися одним із способів, як відкривати пральну машинку, якщо вона заблокована. Методи будуть різними для різних етапів прання.





1. Відкривання дверцят під час процесу прання

Досить часто спроба відкрити дверцята пральної машини виявляється невдалою просто тому, що користувач надто поспішає. Після завершення прання люк залишається заблокованим протягом невеликого часу – це зроблено для того, щоб дати можливість охолонути барабану чи замку. Залежно від моделі та марки, час очікування знаходиться в межах 30–180 секунд.

Іноді розблокувати люк машини не виходить через незавершений процес прання. Адже може бути необхідно відчинити дверцята, щоб добавити забуті речі. Або терміново дістати залишений в одязі телефон, пластикову картку або інший предмет, поки він не встиг постраждати від води.

Перед тим, як відкрити двері пральної машини, слід відключити її від мережі та почекати автоматичного зливу води. Якщо люк залишився заблокованим, необхідно натиснути на спеціальний аварійний важіль, який зазвичай знаходиться неподалік зливної пробки.

Якщо автоматичного зливу води не відбулося (виявити це можна через скло дверцят), видаляти її з барабана доведеться вручну. Для цього можна скористатися зливним або аварійним шлангом. Іноді воду видаляють за допомогою розташованого в задній частині машини патрубка, але для цього техніку доведеться розібрати.

Іноді пральна машина припиняє відкриватися не тільки через рідину, що залишилася в барабані, або незавершений циклу прання. Найчастіші причини появи проблеми – включення опції захисту від дітей, злив, збій у роботі управління і порушення електроживлення.

2. Відключення захисту від дітей

Не найпоширеніша причина заблокованого люка, що зустрічається в процесі експлуатації сучасних пралок, – включений захист від дітей. Ця опція дозволяє уникнути випадкового запуску або зупинки роботи маленькою дитиною і навіть відкриття дверцят, що може призвести до серйозних проблем – від затоплення приміщення до опіку гарячою водою.

Перед тим як відкрити пральну машину з увімкненим захистом цю опцію доведеться відключити:

У моделях Bosch потрібно на кілька секунд затиснути кнопку увімкнення, почекати появи на екрані значка ключа.

На техніці Samsung слід одночасно натиснути клавіші Температура і Полоскання. Або інші комбінації – “+” і “-“, “Віджим” і “Полоскання”, “Віджим” і “Опція”. Спосіб відключення залежить від моделі.

У пралок Gorenje відключення вимагає затискання на 4 секунди кнопки “Старт/Пауза”

Перед зняттям захисту від дітей слід одночасно натиснути кнопки “Суперполоскання” + «Попереднє прання». Іноді – на кілька секунд затиснути клавішу “Відтермінування”.

На більшості моделей Electrolux для вимкнення режиму захисту вибирають комбінацію “Легке прасування” та “Попереднє прання”. Для серії PerfectCare натискають кнопку “М’якість”, а для лінійки FlexCare – “Віджим” + “Температура”.

Якщо модель випущена іншим виробником або вказані комбінації не допомогли відключити захист, спробуйте знайти спосіб самостійно. Для цього варто розглянути панель управління у пошуках значків у вигляді замку, дитячого обличчя та соски. Або легко знайти інструкцію до конкретної моделі на сайті виробника.

3. Усунення засмічення зливу

Причиною блокування дверцят може стати злив, що засмічений. Через це вода не видаляється з барабана та автоматика пральної машини не дозволяє відкрити люк. Визначити причину проблеми допоможе перевірка шланга, що знаходиться на задній частині пралки.

Якщо у сливі виявлено сміття, перед тим як відкрити заблоковані двері пральної машини доведеться виконати очищення. Одночасно варто перевірити і за необхідності прочистити зливний фільтр, засмічення якого також викликає блокування. Після видалення сміття слід запустити програму віджиму на пральній машині.

4. Вирішення проблем у роботі електронного модуля

Одна з причин люка, що не відкривається, – збій у роботі електронного модуля прання. Вирішення проблеми – повторний запуск прання. Перед початком процесу автоматика машини перевіряє, відчинені дверцята або зачинені. На кілька секунд блокування знімається – користувач може виявити це за характерним клацанням і повинен встигнути зупинити програму та відкрити люк.

У такий же спосіб можна скористатися і після збою електроживлення пральної машини. Але якщо навіть ця методика не допомогла відкрити дверцята, причина, швидше за все, пов’язана з поломкою техніки. І знімати блокування доведеться вручну.

Список найпопулярніших поломок, через які не відкривається люк пральної машини – поломка вузла управління, що відповідає за закриття та відкриття дверцят, або її ручки. Іноді проблема пов’язана з відсутністю електроживлення. Важливий момент — до того, як відкрити пральну машину, якщо її заблоковано, слід обов’язково злити воду за допомогою аварійного шланга або зливного патрубка.

5. Відключення живлення

Перше, що варто спробувати зробити для відкриття дверцят — знеструмити пральну машину. Тобто висмикнути вилку з розетки та почекати від 10 хвилин до півгодини. Після цього варто спробувати натиснути на люк у місці розташування замку та знову спробувати його відкрити.

Спосіб допомагає лише в тому випадку, якщо причиною проблеми стала поломка блокування. У ньому є спеціальна пластина, що розширюється під дією напруги, і замикає замок. При відключенні живлення відбувається звуження, через що термопластина припиняє блокувати дверцята.

6. Використання аварійного тросу

Одна з відповідей на питання, що робити, якщо заблокувалися двері в машині і як відкрити їх без звернення до майстра, пов’язана з використанням аварійного троса. Його можна виявити за панеллю над зливним фільтром. Для відкриття заблокованого люка досить повільно та обережно потягнути трос на себе.

Якщо аварійний трос у зазначеному місці не виявлено, у цій моделі він відсутній. Отже, доведеться спробувати інші способи — включаючи підручні засоби.

7. Використання підручних засобів

Кожному користувачеві варто знати, як відчиняти дверцята пральної машини без спеціальних пристроїв. Для цього достатньо мати при собі звичайний шнурок, довжина якого повинна бути трохи більшою за діаметр дверцят. Користувач повинен виконати такі дії:

Просунути шнур у проріз між корпусом та люком по всьому діаметру. Тягнути за кінці шнурка доти, доки він не утворює петлю і не натисне на клямку. Зачекати клацання, що означає, що замок розблоковано.

Замість шнура можна використовувати дріт або мотузок – принцип розблокування буде таким самим. Підійде і звичайна пластикова карта – наприклад, дисконтна з магазину. Від тиску картки на язичок замка люк зазвичай відкривається. А при появі проблеми через частково зламану ручку дверцят можна спробувати зняти блокування, потягнувши за шматок, що залишився, плоскогубцями або пінцетом.

8. Розбирання пральної машини

Якщо жоден із попередніх способів, як примусово відкрити пральну машину LG та будь-якої іншої марки, не підійшов, доведеться знімати верхню панель. Для цього знадобляться такі дії:

Відкрутити кріплення.

Підняти кришку, повільно та акуратно потягнувши її вгору.

Нахилити пралку від себе, щоб відсунути барабан і забезпечити проміжок між ним і стінкою.

Просунувши руку в зазор, намацати і відсунути клямку.

Спосіб майже гарантовано спричинить позитивний результат. Але якщо користувач пральної машини не хоче розбирати її самостійно, щоб не пошкодити дорогу техніку, варто звернутися до фахівця. Те саме слід зробити і для ремонту пралки, якщо причиною блокування стала серйозна поломка – навіть якщо двері вдалося відкрити.

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