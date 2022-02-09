Названа смертельна небезпека грейпфрута

Про користь грейпфрута в спільноті людей, що худнуть, ходять легенди. Говорять, що цей чудо-цитрус здатний спалювати жир, прискорюючи процес скидання зайвої ваги. Також тропічний фрукт багатий на вітамін C і антиоксидантами, через що бажаючі зміцнити своє здоров’я починають поглинати його у величезних кількостях. Однак цей же плід може завдати серйозної шкоди організму.





Терапевт-дієтолог, гастроентеролог Магомедтагір Ібрагімов пояснив, чому безконтрольне споживання грейпфрута може стати смертельно небезпечним.

« Грейпфрут містить хімічні речовини, які можуть взаємодіяти з певними лікарськими засобами, що робить їх більш потужними, — розповів медик. пацієнтам слід уникати вживання грейпфруту».

Тропічний плід відомий своєю їдкістю – він дратує слизові оболонки і тому серйозно ускладнює лікування запальних уражень. Його поява в раціоні пацієнтів, які мають подібні проблеми, справді може завдати непоправної шкоди.

«писок небезпечних ліків включає лікування тривоги, депресії, ВІЛ-інфекції, судом, високого рівня холестерину» , — пояснив фахівець.

Щодо популярного грейпфрутового детоксу або дієти, то Ібрагімов відзначив реальну користь цього фрукта при скиданні зайвої ваги.

«Було проведено кілька досліджень грейпфрута та схуднення. В одному з них люди з ожирінням, які їли половину грейпфрута перед їжею протягом 12 тижнів, втратили більше ваги, ніж ті, хто не пив та не їв жодних грейпфрутових продуктів» , – розповів дієтолог.

Він також припустив, що подібний «диво-ефект» відбувається через воду у грейпфруті. Ймовірно, вона дарує людині почуття насичення, після чого їй менше хочеться їсти.

“Але якщо ви сподіваєтеся, що грейпфрут спалює жир, ви будете розчаровані”, – підсумував медик.

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