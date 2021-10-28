Lifecell поссорился с Киевстар и Vodafone из-за внедрения 5G

“Большая тройка” украинских сотовых операторов уже к концу года может получить дополнительные радиочастоты в диапазоне 2300-2600 МГц. Для абонентов это означает, что качество мобильного интернета станет еще выше, особенно в больших городах и людных локациях.





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на днях решила, что указанные частоты будут использованы для нужд 4G. Однако правила распределения частот между операторами, установленные регулятором, вызвали немало вопросов у компании lifecell.

Один против всех

Из трех крупнейших операторов Украины против «системы» выступил только lifecell. Vodafone и Киевстар полностью поддерживают позицию нацкомиссии.

Vodafone стремится как можно скорее переоформить частоты в 2600 МГц под потребности 4G и 5G, так как получил права на них при покупке компании Vega. Выполнить желание оператора позволяет ст. 40 закона о телекоммуникациях.

Киевстар в свою очередь претендует на частоты в диапазоне 2300-2400 МГц. Оператор хочет вложиться в улучшение своего сервиса, приобретя полосу в 40 МГц.

В ответ на такие заявления конкурентов lifecell попросил НКРСИ не спешить с продажей свободных радиочастот. Позицию своей компании объяснил менеджер по регуляторной стратегии Игнат Сергута.

Специалист подчеркнул, что lifecell требуют только прозрачного тендера и объективной цены для вакантных частот. Однако по обоим пунктам у компании есть серьезные сомнения. В частности, на частотные полосы в 2600 МГц, которые желает получить Vodafone, регулятор установил минимальную возможную цену. А радиочастоты из спектра 2300-2400 МГц комиссия оценила по каким-то непонятным для рынка критериям, как будто в угоду Киевстару.

Успеть до изменения закона

По мнению представителя lifecell, НКРСИ так спешит распределить новые частоты еще и из-за изменений в законе об электронных коммуникациях, которые, скорее всего, вступят в силу уже с первых дней 2022 года. Классический тендер регулятор провести уже не сможет, ведь его нужно объявлять минимум за 2 месяца.

Между тем, самые влиятельные украинские операторы также стремятся как можно скорее получить новые возможности и подтвердить свое лидерство самым быстрым 4G, а в перспективе и 5G-интернетом в стране.