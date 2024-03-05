У Польщі створять дронові війська

Польща створює дронові війська, заявив 5 березня журналістам міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

“Зробивши висновки з війни в Україні, ми створюємо компонент дронових військ. Ми створюємо дронові війська”, – цитує його слова новинний портал Pravda PL.

Міністр звернув увагу, що йдеться не тільки про безпілотники.

“Їхнє застосування обґрунтоване не тільки в повітрі. Є морські дрони, є наземні. Учора на зустрічі з керівництвом Військово-морських сил ми обговорювали питання використання дронів, як адаптувати технології, щоб не залишитися позаду”, – зазначив Косиняк-Камиш.

Раніше, у січні, польська газета Rzeczpospolitа написала, що оборонно-промисловий комплекс Польщі переживає період масштабного зростання. Зазначається, що поточний бум викликаний величезним попитом на ринку, який був спровокований конфліктом на Україні.

Тоді ж міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що уряд збирається продовжувати зусилля з модернізації армії держави. За його словами, вже підписано кілька контрактів на постачання озброєнь.