В Украине перейдут на цифровой воинский учет: будут ли украинцам приходить повестки в «Дия»

На днях спикер Министерства обороны Александр Мотузянык сделал сенсационное заявление. Он рассказал, что военный учет в Украине уже в ближайшем будущем частично будет переведен в цифровой вид. В частности, цифровизировать планируют и отдельные этапы процедуры взятия украинцев на военный учет.





Представитель Минобороны отметил, что поскольку в Украине пытаются претворить в жизнь идею «страны в смартфоне», то военный учет также нужно понемногу переводить в цифровую плоскость. Ведь военкоматы – это тоже государственные учреждения, предоставляющие определенные виды услуг. Также он добавил, что работа над реализацией проекта уже началась и сейчас ведется сразу несколькими профильными министерствами.

Однако комментарий Мотузяныка в обществе приняли очень неоднозначно. Более того, он вызвал целый ряд предположений. В первую очередь, люди начали обсуждать возможность вручения военнообязанным украинцам повесток через государственное приложение «Дия». Хотя о таких аспектах цифровизации спикер Минобороны не упоминал.

Но, к счастью, в ситуацию вовремя вмешалось Министерство цифровой трансформации. Там заявили, что об электронных повестках в «Дия» речь не идет. Пока в планах Минцифры только размещение в государственном приложении военного билета. Именно это и имел в виду Александр Мотузянык, когда рассказывал о переводе учета в цифровой режим. Таким образом в Минцифре развеяли миф о повестках в «Дия» и успокоили украинцев.

Напомним, на днях в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, согласно которому военнообязанные украинцы смогут свободно перемещаться по территории страны. То есть они будут иметь право путешествовать в другие области без разрешения военкоматов, к которым приписаны. Такие же правила в законе предлагают установить для призывников и резервистов. Правда, на блокпостах, находящихся на выездах и въездах в каждую область, военнообязанным все еще смогут вручать повестки.