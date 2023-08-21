В обмінники вже пізно: курс валют на сьогодні, 21 серпня

Пункти обміну валют незначно знизили курси продажу американської та європейської валют по відношенню до гривні, але підвищили курси купівлі.

До полудня понеділка, 21 серпня, середній курс долара на неофіційному ринку склав 38,16 грн./$ (зниження на 4 копійки з п’ятниці) і 38 грн./$ (підвищення на 2 копійки).

Курс продажу євро знизився на 5 копійок до 41,76 грн./євро, а курс купівлі підвищився на 2 копійки до 41,53 грн./євро, за даними kurs.com.ua.

Банківські курси обміну долара та євро:

Середній курс продажу долара в банках з п’ятниці виріс на 10 копійок до 38,25 грн./$, а курс купівлі – на 5 копійок до 37,50 грн./$. Курс продажу євро в банках зріс на 7,5 копійок до 41,85 грн/євро, а курс купівлі – на 12,5 копійок до 41 грн/євро, згідно з даними порталу “Мінфін”.

Серед найбільших банків найнижчий курс продажу долара пропонує Приватбанк – 38,05 грн/$ (зростання на 10 копійок з п’ятниці). В Універсал Банку курс становить 38,10 грн/$. ОТП Банк, після зростання на 15 копійок, пропонує курс 38,15 грн/$. Курс Сенс Банку становить 38,20 грн./$, в той час як Ощадбанк і ПУМБ зберегли курс на рівні 38,25 грн./$. Укрсиббанк та Укргазбанк продають по 38,30 грн./$, причому в останньому спостерігається зростання на 31 копійку. Укрексімбанк має курс 38,40 грн/$ після підвищення на 15 копійок. Райффайзен Банк пропонує найвищий курс долара серед великих банків – 38,45 грн/$ (зростання на 5 копійок).

Найнижчий курс продажу євро серед великих банків має Universal Bank – 41,65 грн/євро (зростання на 15 копійок). Курс ОТП Банку становить 41,75 грн. (зростання на 25 копійок), а Приватбанку – 41,80 грн. (зростання на 5 копійок). У Сенс Банку та Ощадбанку курс становить 41,85 грн/євро. Укргазбанк (з підвищенням на 45 копійок) та ПУМБ пропонують курс 42 грн/євро. Курс Укрсиббанку становить 42,10 грн/євро (зростання на 10 копійок). Курс Райффайзен Банку підвищився на 5 копійок до 42,15 грн./євро. Серед великих банків Укрексімбанк продає євро за найвищим курсом 42,35 грн./євро, що на 20 копійок вище.