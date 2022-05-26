Тотальне знищення: астрологи назвали українські міста, які будуть атаковані росією

У червні українським військам доведеться нелегко. Росія посилить атакуючі дії на сході й ціла низка населених пунктів опиниться у критичному положенні. Та вже в липні настане переломний момент і Україна знову перехопить ініціативу на фронті.





Своїм баченням військових дій у червні поділився астролог Дмитро Уранус. Він розповів, що в ніч на 25 травня Марс перейшов у знак Овена і перебуватиме в такому положенні аж до 5 липня. Саме в цей період інтенсивність бойових дій може значно підвищитися. Особливо потужними будуть атаки ворога на східному напрямку, у Донецькій та Луганській областях.

Поєднання Марсу в Овені з Юпітером та Місяцем не лише загострить ситуацію на фронті але й спровокує низку політичних скандалів та деструктивні настрої в суспільстві. Військові наслідки такого положення планет також виключати не варто. Зокрема в небезпеці опиниться низка населених пунктів на сході країни, як то Сіверськ, Соледар та Бахмут. Активна фаза бойових дій спричинить чергові руйнування у Краматорську, Северодонецьку, Лисичанську, Золотому та Врубівці.

У червні українські війська можуть навіть тимчасово відступити та віддати ворогу незначну частину своїх територій. Та хвилюватися не варто, адже цей відступ матиме стратегічний характер. Таким чином ЗСУ уникнуть оточення та збережуть чимало життів. А вже з 5-6 липня настане переломний момент й запал ворога почне стрімко згасати. Українські війська перехоплять ініціативу та візьмуться за звільнення захоплених під час складного періоду територій.

Перехід Марсу в знак Тільця після 5 липня ознаменує новий етап війни, під-час якого перевага буде виключно на боці України. В серпні ж ЗСУ почнуть повномасштабний наступ, який до кінця року приведе нас до остаточної перемоги над ворогом.