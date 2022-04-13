Названо улюблені товари українців, які насправді є російськими

Попри те, що Україна вже понад місяць протистоїть військовій агресії росії, на полицях вітчизняних супермаркетів досі можна знайти чимало продукції російських брендів. Причому самі товари, які випускаються під цими брендами, цілком можливо виготовляються в Україні. Однак частину виторгу в якості плати за використання торгової марки отримують резиденти рф.





Про скандальну ситуацію з російськими торговими марками заговорили на платформі «Опендатабот». Як виявилося, українці купують товари понад 3 тисяч брендів країни-агресора. Найпопулярнішими з них є:

чаї «Майский», «Лисма» та «Curtis»;

дитяче харчування «Тема», «Агуша»;

молочні продукти «Чудо», «Простоквашино», «Веселий молочник»;

косметичний бренд Faberlic;

пиво «Жигули» та «Балтика»;

медичні препарати «Диоксидин» та «Виферон»;

засоби масової інформації РБК, «Аргументы и Факты».

Оплата за використання всіх цих торгових марок до війни перераховувалася прямісінько до росії. Та зараз розглядається варіант із перереєстрацією даних ТМ на власників з України чи інших країн. Таким чином ці бренди не потраплять під дію санкцій та зможуть залишитися на українському ринку.

Як зазначив представник у справах інтелектуальної власності Олексій Сердюк, до Укрпатенту ще з перших днів війни безперестанку надходять заявки, що стосуються передачі прав на деякі ТМ, а також реєстрацію нових брендів. Та цей процес є доволі тривалим і займає не менше 3 місяців. Тож перші спроби переоформити російські торгові марки на інших власників ми побачимо в реєстрі приблизно через 2 місяці.

Нагадаємо, що в Україні зараз йде боротьба не лише і російськими брендами, але й із компаніями, які з певних причин відмовляються йти з ринку окупанта. Щоб продовжувати працювати в Україні таким компаніям доведеться платити в півтора рази більші податки, ніж до війни.

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