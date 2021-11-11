Названо речі, які точно не слід дарувати на цей Новий рік

Приблизно через два місяці настане рік Тигра, тому вже можна думати над тим, що подарувати цього року своїм близьким та рідним.





Астрологи кажуть, що існує низка предметів, які дарувати у 2022 році категорично не можна.

Вони стверджують, що наступного року в жодному разі не можна дарувати парфумерію. Також поганим вибором вважаються шампуні та гелі для душу.

Те саме стосується предметів, які можуть нагадувати про шкідливі звички. Це стосується попільничок, келихів та дорогого алкоголю.

Нагадаємо, що недавно вчені визначили продукти, вживання яких може спричинити передчасну смерть.