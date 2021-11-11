Вчені назвади продукти, які можуть спричинити передчасну смерть

Дослідники з університету Парижа поставили експеримент. Вони проаналізували дані понад 44 тисячі дорослих віком від 45 років, які протягом семи років щодня повідомляли про свій раціон харчування.





У результаті експерименту вдалося встановити, що вживання «ультраоброблених» продуктів викликає передчасну смерть. До таких продуктів відносять ті, що містять різні добавки: ароматизатори, барвники, підсолоджувачі та емульгатори. До цієї групи потрапляють улюблені багатьма солодощі: морозиво, цукерки, енергетичні батончики, тістечка, торти, печиво. Сюди відноситься оброблене м’ясо і всі страви швидкого приготування.

Тим не менше, вчені відмовляються стверджувати, що така їжа безпосередньо викликає передчасну смерть. Швидше за все, «ультраоброблені» продукти збільшують ризик різних захворювань, які її провокують.

— «Ультраоброблених» продуктів значно побільшало за останні кілька десятиліть і вони можуть призвести до зростання кількості смертельних випадків від неінфекційних захворювань , — наводить слова дослідників портал LiveScienсе .

Зазначається, що в ході експерименту враховувалися й інші фактори, які можуть спричинити передчасну смерть. Вчені звернули увагу на рівень доходу та освіту, індекс маси тіла, фізичну активність, куріння, споживання алкоголю та сімейний анамнез раку та хвороби серця.