Вчені назвади продукти, які можуть спричинити передчасну смерть
Дослідники з університету Парижа поставили експеримент. Вони проаналізували дані понад 44 тисячі дорослих віком від 45 років, які протягом семи років щодня повідомляли про свій раціон харчування.
У результаті експерименту вдалося встановити, що вживання «ультраоброблених» продуктів викликає передчасну смерть. До таких продуктів відносять ті, що містять різні добавки: ароматизатори, барвники, підсолоджувачі та емульгатори. До цієї групи потрапляють улюблені багатьма солодощі: морозиво, цукерки, енергетичні батончики, тістечка, торти, печиво. Сюди відноситься оброблене м’ясо і всі страви швидкого приготування.
Тим не менше, вчені відмовляються стверджувати, що така їжа безпосередньо викликає передчасну смерть. Швидше за все, «ультраоброблені» продукти збільшують ризик різних захворювань, які її провокують.
— «Ультраоброблених» продуктів значно побільшало за останні кілька десятиліть і вони можуть призвести до зростання кількості смертельних випадків від неінфекційних захворювань , — наводить слова дослідників портал LiveScienсе .
Зазначається, що в ході експерименту враховувалися й інші фактори, які можуть спричинити передчасну смерть. Вчені звернули увагу на рівень доходу та освіту, індекс маси тіла, фізичну активність, куріння, споживання алкоголю та сімейний анамнез раку та хвороби серця.
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