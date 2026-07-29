Китай “виграв у лотерею”: запаси головного родовища рідкісноземів можуть бути в рази більшими

Китайське родовище Баян-Обо у Внутрішній Монголії, яке вже кілька десятиліть є головним світовим джерелом рідкісноземельних металів, може приховувати значно більші запаси, ніж вважалося досі. Такого висновку дійшла група геологів під керівництвом Ян Лі з Пекінського університету, дослідження опублікували в журналі Science Advances.

Що показало дослідження

Наразі документально підтверджені запаси Баян-Обо оцінюють приблизно у 100 мільйонів тонн рідкісноземельних металів. Проте, за оцінками дослідників, на глибині від 500 до 1000 метрів можуть залягати поклади, які в рази перевищують уже відоме. Лише за неглибокими формаціями потенційні ресурси можуть сягати сотень мільйонів тонн.

Окрім лантаноїдів, скандію та ітрію, родовище містить залізо, ніобій і флюорит, що робить його унікальним за складом.

Як утворилося родовище

Геологи встановили, що поклади сформувалися внаслідок двох подій, розділених сотнями мільйонів років. Перша мінералізація відбулася близько 1,3 мільярда років тому, коли утворилася сама структура. Ключовою ж стала друга подія — приблизно 430 мільйонів років тому, під час палеозою: саме тоді сформувалося понад 70% нинішньої мінералізації.

Природа, як образно описують процес дослідники, спершу підготувала величезну структуру, а через сотні мільйонів років прокачала крізь неї флюїди, що несли потрібні елементи.

Чому це важливо

Рідкісноземельні метали є критично важливими для виробництва електроніки, електромобілів, вітрових турбін і військової техніки, а Китай контролює основну частину світового видобутку та переробки. За наведеними оцінками, повноцінне запровадження китайських експортних обмежень здатне поставити під загрозу промислове виробництво за межами КНР на суму близько 6,5 трильйона доларів на рік.

Інші країни намагаються зменшити цю залежність: Японія почала експериментальний видобуток рідкісноземельних елементів із морського дна на глибині близько 6000 метрів, а США розвивають комплекс Mountain Pass у Каліфорнії. Втім, нові дані про масштаби Баян-Обо свідчать, що швидко змінити розстановку сил на цьому ринку навряд чи вдасться.

Варто зауважити, що йдеться про геологічні оцінки потенціалу, а не про підтверджені промислові запаси — між цими поняттями є суттєва різниця, адже не кожен виявлений ресурс можна видобувати економічно доцільно.