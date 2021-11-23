Наука

У NASA розповіли про імовірність зіткнення Землі з астероїдом

23.11.2021
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астероїд

Заступник керівника НАСА, Томас Зурбухеном, поділився своїми думками на тему ризику зіткнення Землі з астероїдом у найближчі 100 років.


Так, посилаючись на відомих учених, фахівець запевнив, що протягом найближчого сторіччя ризиків зіткнення Землі з астероїдом немає. Про це повідомив представник відомства незадовго до запуску космічного зонда DART до астероїда Діморф. За задумом, він уріжеться в астероїд для перевірки технології захисту Землі від потенційного зіткнення з астероїдом у майбутньому.

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“Будьте спокійні, цей астероїд не зараз і ніколи не буде загрозою. Жоден із відомих нам сьогодні об’єктів не є загрозою у наступні 100 років або близько того” , — запевнив експерт.

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23.11.2021
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