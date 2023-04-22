Не все так просто: чому у корінних жителів Азії вузькі очі

Причини виникнення расових відмінностей у людей Землі досі залишаються загадкою для науки.
Сприйняття представників інших рас також часто пов’язане з хибними судженнями та припущеннями.
Так більшість представників європеоїдної та екваторіальної рас скажуть, що впізнають монголоїдів за вузькими очима.
З якими хибними переконаннями пов’язане це твердження? Коли і чому у корінних жителів Азії з’явилася така характерна будова очей?
Ілюзія вузькості
Очі представників європеоїдної та екваторіальної рас зовні здаються ширшими і більшими.
Монголоїдів характеризують як володарів вузьких та розкосих очей.
Перше – ілюзія.
Очне яблуко представників азіатських народів анітрохи не менше, ніж в європейців чи африканців.
І площа, яку займають очі на обличчі — теж порівнянна.
Те, що очі монголоїдів візуально здаються вузькими, пов’язане відразу з кількома особливостями будови їх облич.
Під іншим кутом
По-перше, роль грає розташування очей на обличчі. У монголоїдів зовнішній кут ока піднятий до скроні, що візуально робить його витягнутішим.
По-друге, характерною особливістю осіб азіатів є вилиці. На їхньому тлі очі також здаються меншими і вже.
По-третє, у монголоїдів зберігся так званий епікантус – додаткова рудиментальна складка верхньої повіки, що прикриває слізні залози. Вона також зменшує видиму частину яблука, через що очі здаються звуженими.
І нарешті – для азіатів характерна наявність більшої жирової тканини у верхній повіці.
Через це вона нависає над яблуком. Під стовщеною складкою око здається менше.
Але звідки з’явилися всі ці відмінності?
Загадки походження
Вчені досі сперечаються у тому, що зіграло вирішальну роль формуванні на Землі різних рас з характерними зовнішніми рисами.
Дві провідні гіпотези кожна по-своєму намагаються пояснити закріплення у представників азіатської раси характерних розкосих, витягнутих очей з епікантусом, жировою складкою, а також широких вилиць.
Одні вчені вважають, що причина у еволюційному відборі. У степах та пустелях Азії з досить різкими перепадами денної та нічної температури витягнуті очі, широкі вилиці та інші особливості будови могли стати перевагою.
Прикриті частково жировою складкою, епікантусом, широкими вилицями очі з витягнутим до скронь розрізом були менш уразливі до піску, пилу, що летить у них, а також перепадів між спекою і холодом.
Інша група вчених не погоджується з такими доводами. Вони вважають особливості будови у монголоїдів первісними. Передбачається, що нечисленна група прабатьків раси мала такі ознаки і просто передала їх у спадок корінним представникам азіатських народів.
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