Вчені зробили 10-секундний тест на довголіття: пройти може кожен

Японські вчені з університету Кіото знайшли простий спосіб оцінити ризик інсульту і скорочення тривалості життя. Метод простий і може бути пройдений будь-якою людиною за кілька секунд без сторонньої допомоги: досить оцінити свою здатність балансувати на одній нозі.





У дослідженнях взяли участь 1300 осіб середнього і старшого віку, а по їх результатами з’ясувалося, що неможливість простояти на одній нозі більше 20 секунд свідчить про ранні зміни судин у мозку і однією з основних причини небезпечних інсультів.

Люди, що потрапили в групу ризику за результатами тесту, були більш схильні до захворювань дрібних судин головного мозку і внутрішніх кровотеч. Варто також нагадати, що падіння – друга за частотою причина смерті від нещасних випадків в світі.

Якщо ви хочете пройти такий тест, ось нехитра послідовність дій:

Встаньте поруч з чимось стійким, щоб у разі падіння була можливість спертися і утримати рівновагу. Стоячи на кожній нозі по черзі виміряйте час, протягом якого вдалося утримувати баланс не опускаючи другу ногу і не хитаючись. Повторіть ті ж дії з закритими очима. Використовуйте годинник, не намагайтеся оцінювати часовий інтервал самостійно.

В ході тесту з відкритими очима треба орієнтуватися на показник в одну хвилину і більше, як на свідчення здорової роботи судин.

Що стосується балансування із закритими очима, то за результатами тестування п’яти тисяч чоловік у віці 53 років з’ясувалося, що неможливість простояти на одній нозі більше 2 секунд підвищує ймовірність смерті до 66 років втричі по відношенню до групи людей, здатних простояти більше 10 секунд. А у людей, які не здатні стояти на одній нозі в принципі, ризик смерті в наступні 13 років максимально високий.

У будь-якому випадку, тренування рівноваги – важливий аспект, який скоротить ризики нещасного випадку в літньому віці багаторазово, так що ним точно не варто нехтувати.