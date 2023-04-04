Вчені засікли сигнал із планети, де рік триває два земні дні

Дослідники за допомогою телескопу Very Large Array (VLA) у Нью-Мексико виявили радіосигнал, що походить від кам’янистої екзопланети YZ Ceti b, яка знаходиться на відстані 12 світлових років від нас і обертається навколо далекої зірки. Цей сигнал свідчить про наявність магнітного поля, що стало першим відкриттям такого поля на планетах за межами нашої Сонячної системи.

Магнітні поля особливо інтригують астрономів, оскільки вони суттєво впливають на умови, необхідні для життя на планеті. Без магнітного поля заряджені частинки зірки можуть позбавити планету атмосфери, залишивши її без захисного газового шару.

“Полювання на придатні для життя або потенційно придатні для життя світи в інших сонячних системах частково залежить від нашої здатності визначити, чи мають кам’янисті екзопланети, подібні до Землі, магнітні поля”, – заявив Джо Песке, провідний автор дослідження і директор Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO).

Однак YZ Ceti b не придатна для життя через свою близькість до зірки та екстремальну температуру. Крім того, швидке обертання планети призводить до того, що рік на ній триває лише два земних дні.

Вчені пояснюють, що невелика відстань планети від своєї зірки змушує її “переорювати” матеріал, випромінюваний зіркою. Магнітне поле планети відштовхує електрично заряджену плазму, штовхаючи її назад до зірки. Ця взаємодія з власним магнітним полем зорі породжує яскраві сплески енергії.

Виявлені радіохвилі насправді були полярними сяйвами на зірці, ймовірно, викликаними взаємодією з планетою. Якби YZ Ceti b зберегла атмосферу, вчені вважають, що на ній також було б полярне сяйво. Однак необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити, що спостережувані полярні сяйва дійсно спричинені YZ Ceti b, а не просто унікальними особливостями самої зірки.