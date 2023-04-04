Абоненти Київстар отримали знижки у “Сільпо” до 15 червня: що потрібно зробити

Підключивши послугу “Суперсила від Сільпо” до свого основного тарифного плану, абоненти передплаченого зв’язку “Київстар” можуть отримати 15-кратне збільшення балів за програмою лояльності “Власний Рахунок” протягом двох тижнів.

В акції можуть взяти участь усі абоненти “Київстар”, які підключили послугу “Суперсила від Сільпо”. Пропозиція поширюється на всі тарифні плани, а також доступна для абонентів, які раніше активували інші “Суперсили” в рамках свого тарифного плану.

Для активації послуги “Суперсила від “Сільпо” абоненти можуть скористатися додатком “Мій Київстар”, набрати короткий номер 500 або набрати на мобільному телефоні 50032#. Після активації абоненту буде надіслано SMS-повідомлення з персоналізованим посиланням на мобільний додаток “Сільпо”. Для нарахування бонусів абонентам необхідно встановити мобільний додаток “Сільпо” на свій смартфон.

Після активації Суперсили абоненти можуть обирати улюблені товари в програмі лояльності “Власний Рахунок”, доступ до якої здійснюється через мобільний додаток, та отримувати додаткові бали протягом 14 днів за будь-які покупки, здійснені в супермаркетах “Сільпо”.

Період активації цієї нової Суперсили триває з 15 березня 2023 року до 15 червня 2023 року.