Суперсилы для тарифов на мобильную связь и интернет от Киевстар

Киевстар запустил абсолютно новый для Украины способ улучшения коммуникаций для удобства абонентов. Так появились новые тарифные планы, расширилась линейка возможностей и добавились Суперсилы с бесплатным подключением. У пользователей сети Киевстар появляется шанс получить больше услуг, не доплачивая за них.





Наиболее удобный и быстрый способ добавить к тарифу Суперсилу — использовать фирменное приложение Мой Киевстар, которое можно установить с площадок Google Play и App Store в зависимости от ОС. В целом через смартфон и отдельную программу можно выполнять множество действий: от банальной проверки баланса до подключения eSIM вместо классического пластикового аналога.

Суперсила от Киевстар: что это?

Суперсила — это способ получить дополнительную услугу без дополнительной платы. Активировать ее можно в приложении в зависимости от тарифа. Более детальная информация о конкретном наборе доступных сервисов находится именно в личном кабинете пользователя.

Но всего в сети Киевстар запланировано семь вариантов:

Домашний интернет с высокой скоростью.

Встроенный кинотеатр Киевстар ТВ.

В добавок к основному пакету 100 минут на другие номера и за границу.

5 Гб интернета вне самого тарифа.

SIM для планшета только с доступом к мобильному интернету.

Еще одна SIM для второго устройства для исходящих звонков и интернета.

Видео на ходу — безлимит для восьми стриминговых сервисов.

Главное преимущество Суперсилы от Киевстар — возможность самостоятельно сделать свой удобный тариф. Такая возможность дает абонентам шанс выбрать нужные задачи, исходя из своих потребностей.

Принцип работы и условия Суперсилы

Абонент выбирает ту дополнительную опцию, в которой нуждается. Однако доступен весь перечень не везде. Суперсилы активны на последних новинках среди тарифов. Наиболее популярные среди них: ТВОЙ Максимум, ТВОЙ Оптимум, ВСЕ ВМЕСТЕ Максимум, ТВОЙ Выбор, Вкусный. На некоторых из них уже может быть включена в готовый пакет одна из Суперсил. Тогда появляется возможность получить что-то дополнительно.

Например, вы можете выбрать функцию Киевстар ТВ. Сам по себе сервис доступен сразу на пяти устройствах. Поэтому такой выбор может быть выгодным, поскольку в фильмотеке оператора насчитывается около 18 тысяч кинолент и можно подключить свыше 270 каналов.

Как подключить новую услугу?

Через приложение «Мой Киевстар» управлять Суперсилой намного удобнее. Для этого нужно установить его на смартфон, планшет. Алгоритм работы достаточно прост:

Зарегистрируйтесь в системе через свой номер. Введите код сообщения, который придет в течение минуты. Откройте страницу «Сервисы». Из списка выберите «Попробуй Суперсилу».

Далее открывается перечень возможных и доступных для определенного тарифа возможностей. Также можно изменить опционный набор пакета в любом фирменном магазине, с помощью звонка на номер 466 или с USSD-кодом *550*х*1#, где х заменяется на нужную цифру в зависимости от нужной функции.

Как менять сервис?

Смена Суперсилы в новых функциях от Киевстар тоже предусмотрена. Сделать это можно по тем же алгоритмам, что и подключение в первый раз. Но при этом одна бесплатная функция заменяется другой. Ограничений по сроку использования нет. А вот менять одну Силу на другую можно через 4 недели.

Также замена услуг осуществляется при таких условиях:

смена тарифа — если в новом варианте поддерживаются дополнительные настройки, их можно просто заново добавить;

переключение между сервисами — одновременно два работать не могут.

Если до этого вы пользовались теми же возможностями, но на платной основе, то можно перейти на бесплатную версию. А при отсутствии в самом приложении возможности подключить Суперсилу нужно обновить его до последней версии.

Оператор мобильной связи действительно предоставил выгодные и нетипичные для украинских телекоммуникаций сервисы. До конца 2021 года можно попробовать одну из Суперсил без перехода на последние тарифные пакеты.