У лютому 2024 року Apple офіційно оголосила про запуск нового криптографічного протоколу PQ3 для iMessage — першу для великої споживчої платформи гібридну схему, у якій класичне шифрування працює паралельно з постквантовим алгоритмом Kyber. Через пів року, у серпні 2024-го, Національний інститут стандартів і технологій США завершив восьмирічну процедуру відбору і опублікував три офіційні стандарти постквантової криптографії. У травні 2025 року дослідники Google Quantum AI повідомили, що для злому сучасного банківського шифрування знадобиться у двадцять разів менше обчислювальних ресурсів, ніж передбачали розрахунки 2019 року. Три події одного напряму, у трьох різних куточках галузі, за півтора року. Кожна з них окремо здається технічною новиною. Разом вони описують момент, у якому корпоративні служби безпеки почали переглядати планування на десятиліття вперед. Для інженерів із досвідом одночасно в архітектурі високонавантажених систем і в мережевій безпеці — як-от Назар Вергун, у чиєму портфелі — аудити та сегментація корпоративних мереж, впровадження SIEM, налаштування Firewall, EDR і систем управління кінцевими точками (UEM/MDM), а також розгортання хмарних рішень безпеки й доступу Zscaler ZIA/ZPA, — ці новини перетворюються на вхідний параметр наступного робочого циклу.

Назар Вергун

Гра з часовим лагом

Особливість квантової загрози полягає у механіці, яку в галузі описують формулою “harvest now, decrypt later” (зібрати зараз, розшифрувати пізніше). Зловмисник накопичує зашифрований трафік у поточний момент і зберігає його роками. Розшифровка відбувається тоді, коли обчислювальні потужності доганяють задачу. Витрати на зберігання архівів обсягом у ексабайти (мільярди гігабайтів — обсяг, у який поміщається зашифрований трафік цілих національних мереж за роки) для держав і великих організованих груп давно перестали бути обмеженням.

Для корпоративних служб безпеки це означає перехід до довшого горизонту планування. Ризик перестає обмежуватися періодом активної експлуатації системи і поширюється на весь термін конфіденційності даних, які через неї проходять. Клієнтські профілі, контракти, медичні записи, вихідний код, транзакційні дані з довгим правовим захистом — усі категорії, чия цінність зберігається на десятиліття, вимагають перегляду поточної криптографічної стратегії.

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Куди рухаються оцінки?

Головний показник, за яким галузь стежить, — обчислювальний ресурс, необхідний квантовому комп’ютеру для злому RSA-2048, алгоритму шифрування, на якому сьогодні працює більшість банківських систем, електронної пошти і захищених з’єднань в інтернеті. Цей ресурс вимірюється у кубитах — базових обчислювальних одиницях квантової машини, аналогах бітів у класичних комп’ютерах. У 2019 році розрахунок Крейга Гідні та Мартіна Екери давав 20 мільйонів кубитів і вісім годин роботи. У травні 2025 року Гідні опублікував самостійний перерахунок за оновленою методологією: менше одного мільйона кубитів і менш ніж тиждень часу — 20-кратне скорочення необхідного ресурсу за шість років. Global Risk Institute у партнерстві з evolutionQ у щорічному опитуванні 26 профільних експертів (звіт Quantum Threat Timeline 2025, опублікований 9 березня 2026 року) фіксує ймовірність появи такої машини протягом наступних десяти років у діапазоні 28-49% — найвищий показник за семирічну історію серії.

Ці цифри підтверджують, що вікно спокійного планування, яке галузь мала останні п’ять років, звужується.

Хто в найгіршому становищі?

Фінансовий сектор через довгу цінність транзакційних даних. Історія платежів десятирічної давнини й досі розкриває комерційні звʼязки між компаніями, кореспондентські мережі банків (взаємні рахунки, через які проходять міжнародні розрахунки), а також повторювані схеми, які клієнти застосовували для обходу міжнародних санкцій.

Телеком через масштаб і безперервність збору: зашифровані сесії, які проходили через національні магістралі протягом останніх п’яти-семи років, потенційно вже осіли в чужих архівах.

SaaS-платформи через комбінацію двох факторів: довгий життєвий цикл клієнтських даних плюс криптографічний стек, який здебільшого не переглядався з моменту первинної розробки продукту.

Український фінансовий сектор потрапляє в цю картину із власними особливостями. Провідні банки країни протягом останніх десяти років проходили складні цикли модернізації контакт-центрів і платіжної інфраструктури — у роботах над цими проєктами формувалася генерація інженерів, яка сьогодні найкраще розуміє, що саме в українських банківських мережах виявиться критично чутливим у момент квантового переходу. Назар Вергун як інженер впровадження і трейнер брав участь у ключових проєктах модернізації українського банківського сектору — міграції та апгрейді Cisco Packaged CCE у Kredobank і Ukrgazbank, оновленні Cisco UCCE в Ukrsibbank. Найбільший за масштабом проєкт з його участю — програма стрес-тестування контакт-центрової інфраструктури PrivatBank. Розподілена архітектура з двома основними майданчиками (у Києві та Дніпрі) обслуговувала операційні процеси найбільшого банку країни, для мільйонів клієнтів якого безперервність фінансових послуг критична. Програма охоплювала перевірку відмовостійкості на всіх рівнях, від доменних контролерів і віртуальних середовищ VMware ESXi до ключових компонентів контакт-центру (Router/Logger failover, Peripheral Gateways, Unified CVP, Cisco Finesse, SIP Dialers). Окрема частина роботи Назара на цих проєктах — навчання команд замовників. У межах впроваджень і апгрейдів він проводив операційні тренінги для системних адміністраторів, супервайзерів контакт-центрів та операторів провідних українських компаній, забезпечуючи самостійну підтримку систем після завершення проєкту. Такий тип попереднього досвіду безпосередньо визначає швидкість і якість криптографічного аудиту, з якого починається постквантова міграція.

Шукаємо вихід: що робити з цим у 2026 році?

Практика останніх двох років сформувала чотири послідовні кроки, які інтегратори вже подають клієнтам як стандартний план.

Криптографічна інвентаризація. У середньостатистичній великій компанії єдиної карти криптографічних активів раніше не існувало. Сертифікати захисту сайтів, ключі API, апаратні модулі, механізми шифрування баз даних розкидані між командами. Складання такої карти займає три-шість місяців, і вже цей етап відкриває деталі, які раніше не бачив ніхто. Практика Назара Вергуна, наприклад, на попередніх міграційних проєктах (від апгрейду Cisco UCCE з версії 8.5 до 11 у PromInvestBank до впровадження кластерних систем корпоративної телефонії CUCM з інтерактивною маршрутизацією IVR в УкрКосмос) показала, що фактична конфігурація критичних систем розходиться з проєктною документацією в середньому на 30-40%. У випадку постквантового аудиту цей розрив стає ще критичнішим: невраховані елементи криптографічного стеку залишаються захищеними класичними алгоритмами і після завершення міграції. Класифікація даних за терміном чутливості. Контракти й персональні дані з десятилітнім горизонтом мігрують першими, оперативний трафік з коротким циклом — потім. Гібридні схеми, у яких старий і новий алгоритми працюють паралельно (Apple обрала саме цей шлях для iMessage). Планування заміни довгострокових криптографічних елементів (коренево-довірених сертифікатів, ключів підписання коду, апаратних токенів). Ці елементи проєктувалися на десятиліття вперед з опорою на нинішню математику, і їх заміна вимагає років.

Що робить український досвід релевантним?

Складна частина цього процесу — інвентаризація, координація з підрядниками, які виконували попередні впровадження, і виконання роботи без повної документації. Українська інженерна школа, яка формувалася в реаліях комплексних розгортань та багаторівневих архітектурних міграцій Cisco UCCE, перенесення систем із legacy-серверів на сучасні обчислювальні кластери та глобальної модернізації гіпервізорної інфраструктури VMware без зупинки критичних банківських сервісів, має готовий організаційний шаблон саме для такої роботи. Фахівці рівня Назара Вергуна, які провели попередню кар’єру в архітектурі корпоративних контакт-центрів для фінансового і промислового сектору, застосовують до квантової міграції ту саму методологію, з якою входили на проєкти PromInvestBank, Kredobank, Ukrsibbank, Ukrgazbank, PrivatBank — інвентаризація, класифікація, поетапна заміна, тестування на кожному кроці.

Для американського корпоративного ринку ця задача має особливу гостроту. У США сконцентровано більше половини світового обсягу SaaS-платформ, найбільші глобальні банки, ключові телекомунікаційні магістралі й інфраструктуру критичних національних систем — саме той профіль замовників, які першими опиняються під ударом схеми “harvest now, decrypt later”.Українські інженери-практики, які формувалися на високонавантажених банківських і промислових системах з постійним тиском часу і обмежених ресурсів, підходять під ці вимоги напряму: тип задач збігається, глибина стеку співставна, а швидкість реагування у багатьох випадках вища за галузеву норму.

Ситуація 2026 року за загальною логікою нагадує підготовку до проблеми 2000 року, коли світовий бізнес готувався до масштабного збою комп’ютерних систем у момент переходу з 1999-го на 2000-й. Часу ще достатньо, наслідки бездіяльності виглядають віддаленими, вартість підготовки для тих, хто починає її вчасно, суттєво нижча за вартість авральної реакції. Проблема 2000 року мала фіксовану дату — ніч 31 грудня 1999-го. Момент, коли квантовий комп’ютер стане здатним ламати сучасне шифрування (в галузі його називають Q-Day, “квантовий день”), не має точної дати — лише імовірнісний діапазон у 10-15 років. Через це керівникам складніше приймати рішення про поточні інвестиції: витрати треба обґрунтовувати перед подією, дата якої не визначена, а масштаб наслідків ще не візуалізований для більшості власників бізнесу.