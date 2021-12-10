Основные причины купить iPhone 13

Недавно компания Apple представила свой айфон 13. Поклонники продукции этого бренда, стремящиеся держать руку на пульсе прогресса, уже начинают активно раскупать новинки. А вот люди, вдумчиво относящиеся к смене гаджета, размышляют, стоит приобретать новинку или подождать очередную модель iPhone. Рассмотрим основные доводы в пользу покупки.





Почему стоит выбрать iPhone 13

Для начала нужно вспомнить правило: мобильный телефон нужно менять каждые два года, иначе он не сможет на должном уровне поддерживать новые технологии, начнет «тормозить», создавая неудобства. Это касается как владельцев iPhone, так и моделей других производителей. Даже если вы ранее не использовали продукцию от Эппл, то сейчас есть хорошая возможность получить приятный опыт.

Владельцам прошлогодней линейки, даже если кажется, что телефон работает на должном уровне, следует присмотреться к доводам в пользу приобретения новинки. Новая улучшенная версия более точно отвечает требованиям к мобильной технике.

Больше памяти

Компания отказалась от хранилища на 64 ГБ, и все гаджеты новой серии, даже облегченный вариант, получили минимум 128 ГБ встроенной памяти. Места хватит для установленных приложений, хранения отснятых видеороликов и фото, скачанных рабочих файлов и многого другого.

Улучшение параметров экрана

Количество пикселей, разрешение и диагональ остались прежними, но существенно улучшилась яркость. Повышение яркости почти на 30% обеспечивает насыщенный черный цвет при просмотре файлов в формате HDR и четкую картинку даже при ярком свете солнца. Для некоторых эти изменения могут стать решающим аргументом в пользу покупки.

Изменение дизайна

Немного меньше и незаметнее стал вырез (челка) для камер и датчиков. Конечно, только из-за изменения внешнего вида вряд ли кто будет менять гаджет. Однако в результате несколько увеличилась площадь выводимой на экран картинки. Также любителям оригинальности понравится размещение тыловых камер – в квадратном блоке по диагонали.

Новые режимы съемки

На аппаратном уровне появились улучшения, например, стабилизация картинки со сдвигом матрицы. Однако компания не остановилась на этом и внесла несколько изменений в ПО:

Тем, кто часто занимается съемкой видеороликов, понравится режим «Киноэффект», при котором можно изменять глубину резкости не только в процессе съемки, но и на готовом видео.

Вторым дополнением стали фотографические стили, дающие возможность усиливать и изменять цвета на фото, не затрагивая при этом естественность оттенка кожи человека. Стили, в отличие от привычных многим фильтров, помогают более профессионально редактировать снимки, получая великолепный результат.

Улучшенная съемка понадобится блоггерам и тем, кто занимается постингом фото в соцсетях. Снимки и видеозаписи получаются невероятно реалистичными.

Не нужно ждать солнечную погоду для съемок: даже в сложных условиях (пасмурно, против солнца, в сумерках) удастся получить великолепный результат.

Повышенная автономность

Новинку можно заряжать еще реже. При применении стандартного режима она будет работать на 2,5 часа дольше, чем предыдущая модель серии. В целом заряда батареи хватает на весь день, а иногда и дольше.

Производительность процессора

Очень высокая производительность достигнута за счет установки нового мощного чипсета с собственным процессором от Apple – A15. Это понравится тем, кто предъявляет к смартфону большие требования. Чип «вытянет» съемку в сложных условиях и самые крутые сетевые игры.

Беспроводная зарядка

Магнитное устройство MagSafe позволяет просто приложить гаджет к беспроводному зарядному, и он будет прочно «примагничен». Действию магнита не помешает наличие чехла.

Оптимизация встроенного кошелька Apple Wallet

Теперь в нем можно хранить не только карточки Apple Pay. Если дом или автомобиль открываются электронными ключами, то их тоже можно добавить в кошелек и открывать замки смартфоном. Эта технология даже немного опережает время.

SharePlay

С помощью этой опции можно синхронизировать два гаджета, находящихся друг от друга. Если позвонить другу через FaceTime на iPhone или iPad, а затем запустить видео в Apple TV, то можно вдвоем смотреть и обсуждать транслируемый контент. Можно даже делать перемотку вперед или назад: она будет происходить синхронно на обоих экранах. Находясь далеко друг от друга, можно вместе слушать музыкальные треки.

Хотя тринадцатый айфон в целом не претерпел больших изменений, но представленные Apple девайсы действительно хороши. Они заслуживают особого внимания у тех, кто не только звонит и переписывается в мессенджерах, но и дополнительно использует телефон для съемок, для работы или для сложных игр. В этих случаях покупка гаджета будет оправдана.