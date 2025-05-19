Windows чи Mac: що вибрати пересічному українцю

Якщо ви вибираєте новий комп’ютер, то напевно задавалися питанням: «А чи не взяти мені Mac?» Зараз на споживчому ринку, по суті, два з половиною табори: Windows (найчисленніший), Mac і півтора власника Linux. Останній розглядати не будемо, а ось на перших двох зупинимося докладніше: обидві системи досить зручні для звичайного користувача, чимось схожі, але мають кілька відмінностей, про найважливіші з розповімо в кінці.

З чого починається вибір?

Ми б сказали, що з особистих уподобань, бюджету і завдань, під які ви вибираєте комп’ютер. Деякі програми і можливості (наприклад, можливість встановлювати сторонні репаки старих ігор) є тільки на Windows, а деякі (наприклад, додаток для розробки додатків на iOS – Xcode) – тільки на Mac. У більшості з вас немає настільки специфічних вимог, тому розглянемо більш «приземлені» відмінності. Почнемо з пари слів про інтерфейс, який багато хто недооцінює, хоча вся робота з системою відбувається через нього.

У Windows він більш функціональний, а також дуже легко і гнучко змінюється – аж до того, що ви можете встановити замість стандартних звуків власні. MacOS «бере» вивіреним дизайном, простотою і, як правило, значно меншою кількістю натискань, щоб дістатися до конкретної дії. Але в будь-якому випадку до інтерфейсу можна звикнути, і саме звичка відрізняє «хороший» інтерфейс від «поганого» в ваших очах.

А як щодо заліза?

Адже ми говоримо не тільки про саму оболонку, але і про комп’ютер, в числі якого є і система! Тут попереду, як не крути, буде Windows, хоч це і не зовсім заслуга системи. Так як MacOS поширюється самою Apple, ви не можете поставити її на свою конфігурацію комп’ютера.

Можна, звичайно, зібрати «хакінтош» (комп’ютер, який ви збираєте самостійно, але з MacOS на борту), але там дуже багато тонкощів, так що «хакі» навіть не розглядаємо, до того ж характеристики вашого зібраного комп’ютера повинні бути аналогічні будь-якому з комп’ютерів Mac, інакше ви не знайдете під них кексти (так називаються драйвери на MacOS).

Ну а Windows, як ви розумієте, ніяк не обмежує вас у виборі конфігурації. Драйвери, якщо їх немає в самій системі, можна швидко встановити з сайту виробника обладнання, так що підтримує Windows практично всі компоненти (які відповідають системним вимогам), а при бажанні можна обійти і ці обмеження.

Звідси випливає і ціна, точніше, вона випливає з того, що у Apple немає low-end рішень. Отже, якщо ноутбук – готуй сотню, а якщо потрібен повноцінний ПК із замінюваними модулями… А ось під Windows можна хоч на китайському «Xeon» зібрати, хоч купити нетбук з середини нульових – Windows, нехай і стара, на ньому запуститься. Інша справа, що працювати буде явно «не швидко», але точно запуститься.

Що краще: комп’ютер на Windows або Mac?

Багато в чому тому існує міф, що MacOS працює швидше Windows. Якби ці системи були встановлені на машинах з однаковими комплектуючими, то різниці б не було. А якщо порівнювати макбук за 50 тисяч гривень з нетбуком за 10 – то так, звичайно, різниця величезна.

Дійсна «перевага» MacOS

Це екосистема, яка буде найзручнішою річчю на світі, якщо ви користуєтеся пристроями Apple. Почали писати замітку на телефоні, сіли за стіл – і пишете її далі, вже на комп’ютері. Стабільно, безперебійно, швидко. Такої синхронізації не бачив жоден комп’ютер на Windows з телефоном на Android. Можна подумати, що простіше все робити через хмару, однак робити це доведеться вручну. На маках же все працює автоматично, і вам, як користувачеві, не потрібно виконувати ніяких додаткових дій.

Єдиний недолік – те, що крім комп’ютера було б непогано завести ще й телефон від Apple, а ще краще – планшет, ноутбук (або Mac Mini/iMac, тобто другий комп’ютер), годинник… Загалом, класно витратитися на екосистему, щоб повністю відчути її зручності. Втім, незважаючи на досить високу ціну, воно того варте.

Для власників ноутбуків є ще одна причина вибрати MacBook: час автономної роботи. Оскільки власні чіпи Apple побудовані на архітектурі ARM, вони виходять надзвичайно енергоефективними. Настільки, що останні макбуки на чіпах M4 взагалі не скидають продуктивність при живленні від батареї, та й жити без розетки вони можуть по 16-20 годин, тоді як порівнянні ноутбуки на Windows в таких же умовах протримаються 8-12 годин, якщо не менше.

Крім того, є цілий ряд програм (наприклад, софт Adobe), які краще оптимізовані саме під «яблуко», тому багато фотографів або монтажерів, якщо не повністю відмовилися від Windows, то використовують машини на цій ОС тільки для фінального рендеринга, вважаючи за краще виконувати основну роботу з редагування та корекції кольору на MacBook або iMac.

Час підбивати підсумки

Найважливіший факт, про який ми обіцяли розповісти в кінці – це ігри. Якщо ви плануєте на комп’ютері, в тому числі, грати – MacOS навіть розглядати не варто. Справа не в тому, що вони занадто слабкі – їх потужності цілком достатньо для ігор, але система, а з недавнього часу – ще й архітектура процесорів на MacOS – інша, так що ігор там дуже мало, а порти нових AAA-проектів виходять з великою затримкою, якщо взагалі виходять.

Робимо висновки. Купувати потрібно той комп’ютер, який підходить нам за бюджетом і виходячи з наших завдань. «Яблучні» комп’ютери дуже непогано показують себе в роботі (в тому числі і в фото-відеоредакторах), зручні і прості у використанні, ще й мають непоганий час автономної роботи, якщо ми говоримо про ноутбуки.

У свою чергу, комп’ютери на Windows пропонують набагато більший функціонал і свободу дій, можливість змінювати конфігурацію комп’ютера без будь-яких проблем, а також можливість змінювати параметри системи, загалом – комп’ютер на Windows часто буде менш зручним, але набагато більш універсальним.