Не всі вчителі в Україні заробляють копійки: за викладання якого предмету платять по 50 тис. грн

В Україні чимраз більшої популярності набуває професія вчителя англійської мови. Викладачам цього профілю пропонують зарплатню близько 50 тис. грн, а кількість пропозицій для таких спеціалістів на українських кадрових порталах «зашкалює».

Найпопулярніші пропозиції для вчителів англійської мови

Найбільш привабливі вакансії для викладачів англійської публікують приватні мовні школи та центри.

Так, одна із популярних шкіл англійської мови зараз саме у пошуках вчителя на зарплатню від 30 до 50 тис. грн. Вимоги до кандидатів наступні:

знання мови на рівні від С1;

досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року.

При цьому кандидатам без досвіду вчителювання школа може піти назустріч та запропонувати відповідні курси підвищення кваліфікації.

Популярний центр іноземних мов також шукає викладача на зарплатню від 20 до 50 тис. грн. Від працівника вимагається:

володіння англійською на рівні Advanced/Proficiency;

навички планування та креативний підхід до проведення занять;

вища освіта за фахом викладач, філолог чи перекладач.

При цьому роботодавець стверджує, що високий рівень володіння мовою та вміння організовувати навчальний процес нівелюють наявність відповідної освіти.

Ще один центр англійської мови готовий запропонувати потенційному працівнику зарплатню від 30 до 40 тис. грн. При цьому кандидат повинен задовільняти таким вимогам:

наявність диплому про закінчену вищу освіту за спеціальністю «Викладач англійської мови», або іншою, еквівалентною вказаній;

досвід роботи за цією спеціальністю від 2 років;

володіння англійською на рівні принаймні С1.

Варто зазначити, що більшість роботодавців не надто звертають увагу на наявність диплому, якщо вчитель на високому рівні володіє англійською та має чималий практичний досвід. Таким цінним працівникам готові платити понад 50 тис. грн. Особливо якщо їхній підхід до викладання приваблює щораз більше клієнтів, приносячи прибуток мовній школі чи курсам.