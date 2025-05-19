Не все учителя в Украине зарабатывают копейки: за преподавание какого предмета платят по 50 тыс. грн

В Украине все большую популярность приобретает профессия учителя английского языка. Преподавателям этого профиля предлагают зарплату около 50 тыс. грн, а количество предложений для таких специалистов на украинских кадровых порталах «зашкаливает».

Самые популярные предложения для учителей английского языка

Наиболее привлекательные вакансии для преподавателей английского публикуют частные языковые школы и центры.

Так, одна из популярных школ английского языка сейчас как раз находится в поисках учителя на зарплату от 30 до 50 тыс. грн. Требования к кандидатам следующие:

знание языка на уровне от С1;

опыт работы в аналогичной должности от 1 года.

При этом кандидатам без опыта преподавания школа может пойти навстречу и предложить соответствующие курсы повышения квалификации.

Популярный центр иностранных языков также ищет преподавателя на з/п от 20 до 50 тыс. грн. От работника требуется:

владение английским на уровне Advanced/Proficiency;

навыки планирования и креативный подход к проведению занятий;

высшее образование по специальности преподаватель, филолог или переводчик.

При этом работодатель утверждает, что высокий уровень владения языком и умение организовывать учебный процесс нивелируют соответствующее образование.

Еще один центр английского языка готов предложить потенциальному работнику заработную плату от 30 до 40 тыс. грн. При этом кандидат должен удовлетворять следующим требованиям:

наличие диплома об оконченном высшем образовании по специальности «Преподаватель английского языка», или другой, эквивалентной указанной;

опыт работы по этой специальности от 2 лет;

владение английским на уровне по крайней мере С1.

Следует отметить, что большинство работодателей не слишком обращают внимание на наличие диплома, если учитель на высоком уровне владеет английским и имеет немалый практический опыт. Таким ценным работникам готовы платить более 50 тысяч. грн. Особенно если их подход к преподаванию привлекает все большее число клиентов, принося прибыль языковой школе или курсам.