Radeon RX 7500 – “секретна” бюджетна відеокарта від AMD

У портфоліо AMD є недорогі відеокарти Radeon RX 6400 і RX 6500 XT — але, схоже, що компанія працювала над ще однією бюджетною моделлю фірмової серії, яка так і не пішла в серію. Її фотографії та характеристики нещодавно потрапили в мережу завдяки публікації одного з галузевих інсайдерів.

Розмита фотографія відеокарти з’явилася в блозі користувача соцмережі X під ніком GOK. Заодно він поділився з підписниками скріншотом з CPU-Z з частковою інформацією про новинку, що не відбулася: по 64 блоки растеризації і текстур, інтерфейс PCIe 4.0 x8 і 6 ГБ відеопам’яті на 96-бітній шині.

Інсайдер стверджує, що модель побудована на базі графічного процесора Navi 33 XE (проти Navi 24 в RX 6500 XT і урізаної версії Navi 24 в RX 6400). Він також стверджує, що цей чіп був створений «дуже давно», і відеокарта може бути «повністю закинута».

Точна причина, чому компанія відмовилася від випуску такої моделі, невідома. Сама AMD, в свою чергу, інсайдерську публікацію не прокоментувала.