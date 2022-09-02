Чому 5G поки що не потрібен в Україні

У світі триває активне впровадження мобільних мереж 5-го покоління – 5G. Головна «фішка» нової технології – це дуже висока швидкість доступу до Інтернету. Теоретично, до 20 Гбіт/сек, але в практиці 1 гігабіт практично завжди буде. У нашій країні розвиток 5G практично зупинився через війну. Проте, на даний момент, 5G зв’язок українцям фактично не потрібен. Давайте розберемо основні причини.





Потрібне потужне залізо

Головна причина полягає в тому, що не всі пристрої підтримують 5G. Ні, ми зараз не про те, що в смартфоні немає модуля 5G, а про інше – про апаратне забезпечення.

Для такої швидкості потрібне також потужне залізо, інакше не буде сенсу. Швидкість може і буде кілька гігабіт, тільки мобільний девайс не справлятиметься з таким потоком даних. Кількість користувачів топових смартфонів не така велика, а бюджетники навряд чи найближчим часом поголовно отримають підтримку 5G. А якщо і отримають, то як ми писали вище, користі буде не дуже багато.

Немає відповідних тарифів

Українські оператори вже доволі давно почали ховати безлімітні тарифи. На сьогоднішній день безлімітні тарифи якщо і є, то коштують пристойних грошей та мають різні обмеження.

У випадку, якщо 5G набуде поширення, то навряд чи він буде всім доступний. Скоріше за все, вартість такого швидкісного тарифу буде у десятки разів вищою, ніж на звичайній швидкості — цим обов’язково скористаються всі учасники ринку, щоб заробити. Фінансово ми поки що не готові до такого розвитку подій. До того ж, якщо ви живете у великому місті, то немає жодної проблеми знайти безкоштовний Wi-Fi, який явно працюватиме швидше, ніж 4G.

В Україні добре розвинений кабельний інтернет

Чому США та Європа так активно впроваджує 5G? Тут усе пояснюється просто. В Америці та Європі лінії зв’язку морально застаріли, оскільки були проведені ще в ті часи, коли нам точно не до інтернету було. Багато будинків у США підключені через DSL за допомогою телефонної лінії або через коаксіальний кабель (технологія DOCSIS). Обидві технології не дуже стабільні, а за рахунок фізичної втоми ліній зв’язку, за ними неможливо розвинути високу швидкість. Використання 5G якраз перекриє потребу в модернізації провідних ліній.

У нас же до багатоквартирних будинків інтернет прийшов пізніше — у великих містах буквально в кожному будинку є стабільний кабельний або оптоволоконний інтернет. Вартість такого підключення значно нижча, ніж через 4G. Тому немає практичного штибу бігти і впроваджувати 5G.

Зрозуміло, що люди скажуть — міським добре з кабельним підключенням, а в нас у селах 4G ледве повзає. Проте відповідь тут не втішна — все одно впровадження сучасних технологій насамперед починається у великих містах, а до невеликих населених пунктів сягає значно пізніше.