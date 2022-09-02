Хакери вкрали фото зубів голови «Моссаду» з його зламаного телефону

Хакери з групи Open Hands, діяльність якої пов’язують з урядом Ірану, заявили про злам смартфона глави ізраїльської розвідки «Моссада» Давида Барнеа. На підтвердження своїх слів зловмисники опублікували фото нібито зубів Барнеа, вкрадених із його смартфона.





На опублікованих знімках видно зуби з коронками, пломбами та карієсом. Передбачається, що фотографії були зроблені під час візиту глави “Моссаду” до стоматолога.

Зазначається, що Open Hands не вперше виставляють Барнеа у поганому світлі. Раніше ці хакери опублікували інші фото і відео особистого характеру, що належать главі розвідки Ізраїлю. Крім іншого, вони містили зображення родичів Барнеа, його авіаквитків і будинку.

В адміністрації прем’єр-міністра Ізраїлю не заперечували належність знімків зубів до Барнеа, проте там зазначили, що вони були зроблені давно. Також там спростували заяву хакерів про злам смартфону глави «Моссаду».