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Кіна не буде: Disney зупинить показ усіх фільмів у Росії

01.03.2022
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кіно онлайн

Компанія The Walt Disney Company призупинить реліз та прокат усіх своїх фільмів у російських кінотеатрах через вторгнення Росії в Україну, йдеться у заяві компанії.


«У зв’язку з неспровокованим вторгненням на Україну та гуманітарною кризою ми зупиняємо випуск фільмів у Росії, зокрема [мультфільму] «Я червонію» від Pixar», — йдеться у заяві компанії. Прем’єра мультфільму «Я червонію» в Росії була призначена на 10 березня.

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У компанії пообіцяли надалі приймати рішення щодо відновлення прокату залежно від ситуації. У Disney також заявили, що з урахуванням масштабів міграційної кризи, що вибухнула через військові дії, компанія працює з НУО для надання допомоги біженцям.

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01.03.2022
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