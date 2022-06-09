Call of Duty: Modern Warfare II в Росії офіційно не вийде

Видавництво Activision Blizzard і студія Infinity Ward офіційно анонсували шутер від першої особи Call of Duty: Modern Warfare II, чутки про який ходили протягом багатьох місяців.





Вже опубліковано дебютний трейлер. Але він кінематографічний. Геймплей продемонструють о 21.00 за Києвром. Реліз відбудеться 28 жовтня 2022 року. Цільові платформи – ПК (буде доступна в сервісі цифрової дистрибуції Steam і Battle.Net) і консолі PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S і Xbox Series X.

Приємни фактом є те, що в Росії офіційно Call of Duty: Modern Warfare II не випустять. Справа в тому, що Activision Blizzard свою діяльність у РФ віднедавна не веде.

Call of Duty: Modern Warfare II оповідає про битви бравих американських військових із загону оперативно-тактичної групи 141 із торговцями наркотиками з колумбійського картелю. У головних ролях – капітан Прайс, Гоус та Соуп. Серед нововведень – покращений AI ворогів та напарників, графіка вищої якості та зручний інтерфейс. Важливу роль у геймплей зіграє транспорт.

У грі, крім однокористувацької кампанії, будуть і режими розраховані на багато користувачів. На даний момент відомо про два – Core Maps (класичні бої на 12 гравців) та Battle Maps (перестрілки на картах з Warzone 2).