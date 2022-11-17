Екс-директор Twitter передбачив долю компанії під керуванням Ілона Маска

Ілон Маск створить можливості для конкурентів зайняти місце Twitter, якщо він продовжить знищувати «саму суть» соціальної мережі, заявив екс-директор і колишній голова ради директорів компанії Патрік Пічетт . Про це повідомляє Bloomberg .

За словами Пічетта, поки що «надто рано» говорити про те, чи зможе Маск зробити щось хороше для Twitter. Однак, якщо платформа перестане бути привабливою для користувачів, конкуренти соцмережі моментально активізуються, попереджає екс-директор.

“Якщо Ілон Маск знищить саму суть Twitter, завтра вранці з’явиться вісім інших аналогічних платформ”, – заявив Пічетт.

Маск, що фіналізував угоду з купівлі Twitter восени 2022 року, налаштований рішуче змінити традиції, що склалися в компанії. Він уже звільнив близько 50% співробітників платформи, скасував віддалену роботу, а також заявив про режим «високої інтенсивності», з яким мають погодитися працівники, що залишилися, інакше їхні контракти будуть розірвані.

Також новий власник Twitter попередив, що компанія може стати банкрутом, якщо не збільшить свій дохід. Маск має намір використовувати продаж платних підписок з різноманітними бонусами для покращення економічної ситуації у соціальній мережі.