Nothing Phone (1) не отримає новий Android 13 до 2023 року

Минулого тижня Google почала розповсюджувати Android 13 серед смартфонів лінійки Pixel. Незабаром оновлення дістанеться і до гаджетів сторонніх брендів.





На тлі цього користувачі почали цікавитися, коли апдейт торкнеться і Nothing Phone (1)? На це питання спочатку відповів глава компанії Карл Пей, а потім представники бренду.

Пан Пей заявив, що “продукт – це щось більше, ніж просто характеристики, функції та номер версії”. Трохи згодом його слова розшифрували в самій Nothing — у компанії заявили, що смартфон отримає Android 13 «у першій половині 2023 року».

Вони зазначили, що перш ніж випускати таке масштабне оновлення, розробники повинні якісно налаштувати роботу системи на смартфоні.

Нагадаємо, що Nothing Phone (1) вийшов наприкінці липня 2022 року. Відмінною особливістю апарату став дизайн та система діодів, що миготять у такт рінгтонам та повідомленням.