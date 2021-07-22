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Які додатки допоможуть виявити, що за вами стежать через мікрофон та камеру

22.07.2021
1 хвилина на прочитання

Не хочете, щоб корпорації знали про вас все? Ця добірка допоможе вам виявити приховане стеження
У сучасному світі вкрай актуальна тема конфіденційності та безпеки даних. Великі корпорації вже не раз попадалися на тому, що підслуховують ваші розмови або навіть спостерігають за вами через фронтальну камеру. Однак, існує ряд програм, що дозволяють відслідковувати подібні дії – частина з них показує історію і час використання датчиків, а інші відображають індикатор активності під час задіяння камери або мікрофона.


Antistalker

Antistalker Free
Antistalker Free
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Antistalker Free
Developer: Malloc Ltd
Price: Free
  • Antistalker Free Screenshot
  • Antistalker Free Screenshot
  • Antistalker Free Screenshot
  • Antistalker Free Screenshot
  • Antistalker Free Screenshot

Ця утиліта має простий інтерфейс і не обділена функціоналом: можна внести додатки в «білий список», подивитися логи використання мікрофона і камери та налаштувати параметри роботи. Також, в PRO-версії можна на програмному рівні відключити мікрофон, але навряд чи це буде ефективно. Якщо якісь датчики будуть використовуватися, з’являється плашка внизу екрану, що повідомляє про це.

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Camera and Microphone Monitoring

Camera & Microphone Monitoring
Camera & Microphone Monitoring
Завантажити QR-Code
Camera & Microphone Monitoring
Developer: Andreas Christoforou
Price: Free
  • Camera & Microphone Monitoring Screenshot
  • Camera & Microphone Monitoring Screenshot
  • Camera & Microphone Monitoring Screenshot
  • Camera & Microphone Monitoring Screenshot

Вкрай мінімалістичний додаток, що має тільки одну кнопку – «Start / Stop». Щоб ним користуватися, потрібно дозволити утиліті доступ до мікрофона і камери, що викликає проблеми – коли програма працює, то, наприклад, вимикається ліхтарик. При використанні датчиків додаток показує відповідне повідомлення.

Camic Viewer

Camic Viewer - iOS 14 camera/mic access indicator
Camic Viewer - iOS 14 camera/mic access indicator
Завантажити QR-Code
Camic Viewer - iOS 14 camera/mic access indicator
Developer: Nazhino
Price: Free
  • Camic Viewer - iOS 14 camera/mic access indicator Screenshot
  • Camic Viewer - iOS 14 camera/mic access indicator Screenshot
  • Camic Viewer - iOS 14 camera/mic access indicator Screenshot
  • Camic Viewer - iOS 14 camera/mic access indicator Screenshot

Досить середньофункціональна утиліта, що дозволяє налаштовувати, який датчик ви хочете тримати під контролем, і дивитися логи використання. Індикація використання датчика відбувається за допомогою маленької крапки, яка відображається у верхній правій частині екрана.

Access Dots

Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators
Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators
Завантажити QR-Code
Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators
Developer: IJP
Price: Free
  • Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators Screenshot
  • Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators Screenshot
  • Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators Screenshot
  • Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators Screenshot
  • Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators Screenshot
  • Access Dots - Android 12/iOS 14 privacy indicators Screenshot

Access Dots відрізняється від попередніх програм тим, що володіє великими можливостями з кастомізації індикатора використання датчиків – можна налаштувати його колір, місце розташування і розмір. Крім цього додаток дозволяє виявити стеження за вашим місцем розташування – вельми приємне доповнення. Мінус цієї утиліти – присутня трохи нав’язлива реклама.

Wisom

Wisom - Camera/Microphone Access Indicator
Wisom - Camera/Microphone Access Indicator
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Wisom - Camera/Microphone Access Indicator
Developer: Andatsoft
Price: Free
  • Wisom - Camera/Microphone Access Indicator Screenshot
  • Wisom - Camera/Microphone Access Indicator Screenshot
  • Wisom - Camera/Microphone Access Indicator Screenshot
  • Wisom - Camera/Microphone Access Indicator Screenshot
  • Wisom - Camera/Microphone Access Indicator Screenshot

За замовчуванням Wisom не відображує ніякого індикатора, а дає знати про «прослуховування» за допомогою повідомлення. Однак, індикатор у вигляді крапки можна включити в налаштуваннях. Крім цього можна внести додатки в білий список, відстежувати історію використання датчиків і кастомізувати індикатор.

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22.07.2021
1 хвилина на прочитання

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