Які додатки допоможуть виявити, що за вами стежать через мікрофон та камеру

Не хочете, щоб корпорації знали про вас все? Ця добірка допоможе вам виявити приховане стеження

У сучасному світі вкрай актуальна тема конфіденційності та безпеки даних. Великі корпорації вже не раз попадалися на тому, що підслуховують ваші розмови або навіть спостерігають за вами через фронтальну камеру. Однак, існує ряд програм, що дозволяють відслідковувати подібні дії – частина з них показує історію і час використання датчиків, а інші відображають індикатор активності під час задіяння камери або мікрофона.





Antistalker

Ця утиліта має простий інтерфейс і не обділена функціоналом: можна внести додатки в «білий список», подивитися логи використання мікрофона і камери та налаштувати параметри роботи. Також, в PRO-версії можна на програмному рівні відключити мікрофон, але навряд чи це буде ефективно. Якщо якісь датчики будуть використовуватися, з’являється плашка внизу екрану, що повідомляє про це.

Camera and Microphone Monitoring

Вкрай мінімалістичний додаток, що має тільки одну кнопку – «Start / Stop». Щоб ним користуватися, потрібно дозволити утиліті доступ до мікрофона і камери, що викликає проблеми – коли програма працює, то, наприклад, вимикається ліхтарик. При використанні датчиків додаток показує відповідне повідомлення.

Camic Viewer

Досить середньофункціональна утиліта, що дозволяє налаштовувати, який датчик ви хочете тримати під контролем, і дивитися логи використання. Індикація використання датчика відбувається за допомогою маленької крапки, яка відображається у верхній правій частині екрана.

Access Dots

Access Dots відрізняється від попередніх програм тим, що володіє великими можливостями з кастомізації індикатора використання датчиків – можна налаштувати його колір, місце розташування і розмір. Крім цього додаток дозволяє виявити стеження за вашим місцем розташування – вельми приємне доповнення. Мінус цієї утиліти – присутня трохи нав’язлива реклама.

Wisom

За замовчуванням Wisom не відображує ніякого індикатора, а дає знати про «прослуховування» за допомогою повідомлення. Однак, індикатор у вигляді крапки можна включити в налаштуваннях. Крім цього можна внести додатки в білий список, відстежувати історію використання датчиків і кастомізувати індикатор.