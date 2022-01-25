Softnews

У смартфонах Xiaomi можна безкоштовно збільшити пам’ять

25.01.2022
Менше хвилини

Флагманські смартфони Xiaomi отримали доступ до оновлення MIUI 13.0.21, в якому реалізовано функцію розширення пам’яті. Річ іде про про Xiaomi 12.


Йдеться про збільшення обсягу ОЗУ з допомогою постійного сховища, у якому виділяється місце для файла подкачки. В результаті стандартні 12 Гб оперативної пам’яті розширюються до 15 Гб, пише Gizchina .

Новини по темі

Завдяки такому підходу в оперативній пам’яті може розміститися більше програм, що працюють одночасно. Передбачається, що ігри завдяки цьому працюватимуть плавніше і швидше запускатися.

Аналогічна функція доступна і в інших Android-смартфонах , включаючи Samsung.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
25.01.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Складено ТОП-5 вбивць Google, які так і не змогли його знищити

24.01.2022

Фахівці розказали, що таке частота кадрів та як вона впливає на відео

24.01.2022

Експерти розповіли, для чого і як саме працює фільтр спаму в електронній пошті

24.01.2022
YouTube

Стало відомо, скільки переглядів на YouTube потрібно, щоби отримувати середню українську зарплату

23.01.2022
Back to top button