У смартфонах Xiaomi можна безкоштовно збільшити пам’ять

Флагманські смартфони Xiaomi отримали доступ до оновлення MIUI 13.0.21, в якому реалізовано функцію розширення пам’яті. Річ іде про про Xiaomi 12.





Йдеться про збільшення обсягу ОЗУ з допомогою постійного сховища, у якому виділяється місце для файла подкачки. В результаті стандартні 12 Гб оперативної пам’яті розширюються до 15 Гб, пише Gizchina .

Завдяки такому підходу в оперативній пам’яті може розміститися більше програм, що працюють одночасно. Передбачається, що ігри завдяки цьому працюватимуть плавніше і швидше запускатися.

Аналогічна функція доступна і в інших Android-смартфонах , включаючи Samsung.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿