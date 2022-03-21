Softnews

Геймери з РФ залишилися без Resident Evil, Monster Hunter, DMC та інших ігор

21.03.2022
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У російському Steam вже не можна придбати ігри від японської компанії Capcom. Сторінки ігор поки що видаляти не стали.


Сама Capcom, що примітно, офіційної заяви про зупинення продажів поки що не зробила. Capcom належать такі знамениті IP, як:

  • Франшиза сурвайвл-хорорів Resident Evil.
  • Франшиза екшен-RPG полювання на монстрів Monster Hunter.
  • Франшиза динамічних бойовиків Devil May Cry
  • Легендарна серія файтингу Street Fighter.
  • Франшиза аркадних екшен-платформерів Mega Man.
  • Серія файтинг Marvel vs. Capcom.
  • Пригоди Okami.
  • Франшиза зомбі-бойовиків Dead Rising.
  • RPG серії Dragon’s Dogma.
  • Космічні бойовики Lost Planet.
  • Серія бойовиків Bionic Commando і таке інше.

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21.03.2022
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