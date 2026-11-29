Китайська XPeng, відома передусім своїми електромобілями, представила нове покоління гуманоїдного робота IRON для повсякденних завдань. Спершу компанія використовуватиме його у власних магазинах, а згодом планує розвивати на тій самій технологічній базі й інші види автономного транспорту.

IRON отримав 76 ступенів свободи, ще 21 припадає на кожну кисть. Тіло робота вкрите понад 1500 тактильними датчиками, які охоплюють понад 80% ключових ділянок. Зростом він 173 см, а важить 65 кг. За роботу штучного інтелекту й керування рухами відповідають три фірмові чипи Turing із сумарною продуктивністю 2250 TOPS, тож модель ШІ працює прямо на борту, без віддаленого керування.

Робот уміє самостійно пересуватися й обходити перешкоди, розуміє голосові команди китайською та англійською, розпізнає обличчя й має довготривалу пам’ять. Виконавши доручення, він сам повертається на зарядку і навіть самостійно під’єднує та від’єднує роз’єм. Під тканинною «шкірою» розташована м’яка сітка, яка має зменшити ризик травм у разі випадкового контакту з людиною.

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Ті самі чипи Turing, що керують роботом IRON, XPeng встановлює у свої електромобілі для автопілота. Фото: XPeng

Разом із роботом XPeng показала архітектуру Turing Physical AI, яку також називають VLA 3.0. Вона поєднує обробку інформації про довкілля, планування дій і керування фізичними компонентами. Задум розробників полягає в тому, щоб робот оцінював результат кожного руху й використовував ці дані для ухвалення наступних рішень.

У першому кварталі 2027 року компанія почне навчати IRON працювати у своїх роздрібних магазинах, а публічний запуск запланований на другий квартал. Для підготовки роботів XPeng уже створила спеціалізований центр збору даних, що охоплює понад 250 сценаріїв і 15 категорій професій. Серійне виробництво, за словами глави компанії Хе Сяопена, стартує 1 січня 2027 року.

Лінію з виробництва IRON у Гуанчжоу автоматизовано більш ніж на 80%, а понад 85% постачальників у неї спільні з автомобільним бізнесом XPeng. Фото: XPeng

Свою лінію з виробництва гуманоїдів XPeng запустила у вересні. Тоді перший серійний IRON зійшов із конвеєра самостійно, без допомоги людей і дистанційного керування. Після магазинів компанія планує постачати роботів бізнес-клієнтам у Китаї та за кордоном, зокрема в Європі з другої половини 2027 року, а згодом і для домашнього використання.

У XPeng роботів вважають дуже перспективним напрямом. Хе Сяопен заявляв, що за потенціалом продажів і прибутковості IRON може значно перевершити найпопулярніші преміальні авто. У серпні робототехнічний підрозділ компанії залучив понад $900 млн, тобто близько 40,8 млрд грн, за оцінки понад $6,3 млрд. Ціну самого робота поки не оголосили.

IRON став останнім у лінійці роботів XPeng, яку компанія розробляє на тій самій платформі фізичного ШІ, що й автопілот та літаючі автомобілі. Фото: XPeng

Нагадаємо, раніше ми писали, що XPeng показала на Паризькому автосалоні кросовер G9L. Довжина флагмана становить 5,12 м, він заряджається до 80% за 12 хвилин і стане четвертою моделлю бренду, яку вироблятимуть в Австрії.