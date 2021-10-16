Проблеми з гіпертонією навчилися лікувати за допомогою смартфона

У мережі з’явилися результати дослідження вчених з Університету Каліфорнії, що проводилося в останні три роки. У ньому їм вдалося довести користь програми Hello Heart в питанні лікування гіпертонії.





Своєрідний експеримент проводився на 28 тис добровольцях, які страждали на гіпертонію. Їм було від 43 до 58 років, говориться в JAMA Network Open.

В рамках програми проводилось відстеження їх кров’яного тиску. Також учасники отримували дані про свій стан в автоматичному режимі в мобільний додаток. А вже ця інформація використовувалася для складання порад щодо поліпшення тиску – за допомогою дієти або фізичних вправ.

Виявилося, що 85% учасників зуміли за допомогою програми знизити систолічний тиск. Допомогло воно і з менш серйозними захворюваннями. Так, близько 70% учасників з гіпертонією першої стадії протягом року змогли поліпшити свій стан.